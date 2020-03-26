Кум Ванги рассказал Малахову про пророчество о коронавирусе

Сергей КосторнойКадр: Россия 1 / YouTube

Ведущий Андрей Малахов пригласил в студию программы «Прямой эфир» журналиста Сергея Косторного, которого в передаче представили как кума болгарской провидицы Ванги. Вместе они обсудили то, что Ванга предсказывала распространение китайского коронавируса. Запись эфира опубликована на YouTube-канале «России 1».

В программе показали видеофрагмент, в котором Ванга, отвечая на вопрос о будущем России, утверждает: «Придет беда от желтых людей. Люди будут умирать, но Россия справится». Якобы ее слова на русском в ролике озвучивает женский закадровый голос.

Кум Ванги уверен, что в ролике, снятом в апреле 1995 года, речь шла о коронавирусе, хоть провидица его и не называла. По его словам, она говорила о болезни, которая придет с востока и затронет 100 миллионов человек. При этом мужчина рассказал, что Ванга говорила о том, что эпидемия «затихнет» к середине весны, а затем может возобновиться.

Он отметил, что Ванга никогда не предсказывала конкретных чисел и не называла конкретных времен. Она характеризовала события только какими-либо определенными предметами, добавил Косторной.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных находятся в Москве.

Чтобы сдержать распространение инфекции, власти Москвы рекомендовали людям старшего возраста оставаться дома две недели, а школьников досрочно отправили на каникулы. По указу президента Владимира Путина, неделя до 5 апреля объявлена нерабочей.