Лунный день сегодня 26 марта 2020 года

Лунный календарь расскажет все об удачных и неудачных делах на 26 марта. С ним вы можете не беспокоиться о будущем: подсказки астрологов помогут обойти проблемы и сложности стороной.

Луна пошла в рост. 26 марта она будет о-прежнему пребывать в Знаке импульсивного Овна, бросающего тень хаоса на жизненные события. Астрологи советуют держать эмоции под контролем и воздержаться от гнетущих мыслей: не придумайте себе того, чего на самом деле не происходит. Не стоит искать в происходящем двойной смысл — его там не будет.

Фаза Луны: 2-3 лунные сутки. Растущая Луна в Овне подчеркивает влияние новой эпохи и дает мотив для пробного выступления в новом амплуа. Стоит обращать внимания на перемены в жизни, особенно тем, кто ищет свой путь. Ловушки дня — самообольщение, ложные тревоги, скрытая агрессия.

Магнитные бури: метеорологи отмечают колебания магнитосферы, которые могут спровоцировать слабую магнитную бурю.

Благоприятные дела 26 марта:

повышение квалификации;личностный рост, обучение;управление эмоциями, в особенности гневом;начало творческих проектов;физические упражнения.

Опасности и риски 26 марта:

Домашние дела при Луне в Овне

кропотливая работа, требующая усидчивости;выполнение дел, которые не нравятся;пренебрежение данными обещаниями;заключение важных договоров;общение с энергетическими вампирами.

Сегодня лунный Овен благоприятствует любому делу. Однако Овен любит движение, поэтому в первую очередь стоит привести в порядок все, что с ним связано — например, разобрать и отремонтировать обувь, убраться в гараже или заняться автомобилем.

Деньги и работа в четверг

Работать 26 марта придется в полную силу. Отговорки типа недостатка сна или жизненного тонуса приняты не будут — Луна пошла в рост под эгидой энергичного Овна, а значит сил будет больше, чем обычно. Так что сегодня делаем все, что должно быть сделано без скидок на плохое настроение или отсутствие мотивации. Стимулом послужит щедрое вознаграждение за приложенные усилия: складывается удачная финансовая комбинация.

Внешний вид по лунному календарю

Главный цвет Овна — красный. Энергичный и динамичный Знак поддержит всех, кто выберет в качестве основного цвета палитру темно-красного, усилив лучшие качества характера. Если в вашем гардеробе красные вещи в дефиците, присмотритесь к броским моделям и ярким принтам. Главное сегодня — обратить на себя внимание, увлечь за собой и впечататься в память.

Любовь и отношения в этот день

Астрологи предупреждают: 26 марта может показаться, что личная жизнь с ее проблемами и сложностями пошла под откос. Но это всего лишь покажется: есть риск поймать постороннее мысли и принять их за правду. Совет здесь всего один: ничему и никому не верить, даже своей интуиции. В любой ситуации важно оставаться спокойными и невозмутимыми. Такой подход поможет развеять все иллюзии и самообманы.

Настроение и здоровье 26 марта

Если в двух словах, то почти все, что принесет день, придется по душе. Большую часть дня никто не будет досаждать, поэтому можно заняться собой, посвятив время физическому и душевному здоровью. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не загружать себя работой, власть полениться вечером и обязательно раствориться в любви к себе.

Если появятся какие-то беспокойства по поводу здоровья, то это будет всего лишь следствие чувствительности, которую усилит Овен. Повышенная тревожность может стать причиной бессонницы, но все будет хорошо, если научится контролировать свои мысли и чувства.