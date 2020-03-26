Показать меню
Актуально
Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня» Материнский капитал в 2020 году Материнский капитал в 2020 году Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл Эксперт предложил сократить госфинансирование партий Эксперт предложил сократить госфинансирование партий Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для борьбы с Covid-19 Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы Домогаров вновь со скандалом ушел из театра Домогаров вновь со скандалом ушел из театра Звезда фильма «Тихоокеанский рубеж 2» попала в больницу Звезда фильма «Тихоокеанский рубеж 2» попала в больницу из-за коронавируса Лунный календарь покупок на апрель 2020 года Лунный календарь покупок на апрель 2020 года
Новости » Новости на сегодня » Лунный день сегодня 26 марта 2020 года

Лунный день сегодня 26 марта 2020 года

Лунный день сегодня 26 марта 2020 года

Лунный календарь расскажет все об удачных и неудачных делах на 26 марта. С ним вы можете не беспокоиться о будущем: подсказки астрологов помогут обойти проблемы и сложности стороной.

Луна пошла в рост. 26 марта она будет о-прежнему пребывать в Знаке импульсивного Овна, бросающего тень хаоса на жизненные события. Астрологи советуют держать эмоции под контролем и воздержаться от гнетущих мыслей: не придумайте себе того, чего на самом деле не происходит. Не стоит искать в происходящем двойной смысл — его там не будет.


Фаза Луны: 2-3 лунные сутки. Растущая Луна в Овне подчеркивает влияние новой эпохи и дает мотив для пробного выступления в новом амплуа. Стоит обращать внимания на перемены в жизни, особенно тем, кто ищет свой путь. Ловушки дня — самообольщение, ложные тревоги, скрытая агрессия.

Магнитные бури: метеорологи отмечают колебания магнитосферы, которые могут спровоцировать слабую магнитную бурю.

Благоприятные дела 26 марта:


повышение квалификации;
личностный рост, обучение;
управление эмоциями, в особенности гневом;
начало творческих проектов;
физические упражнения.

Опасности и риски 26 марта:


кропотливая работа, требующая усидчивости;
выполнение дел, которые не нравятся;
пренебрежение данными обещаниями;
заключение важных договоров;
общение с энергетическими вампирами.

Домашние дела при Луне в Овне

Сегодня лунный Овен благоприятствует любому делу. Однако Овен любит движение, поэтому в первую очередь стоит привести в порядок все, что с ним связано — например, разобрать и отремонтировать обувь, убраться в гараже или заняться автомобилем.

Деньги и работа в четверг

Работать 26 марта придется в полную силу. Отговорки типа недостатка сна или жизненного тонуса приняты не будут — Луна пошла в рост под эгидой энергичного Овна, а значит сил будет больше, чем обычно. Так что сегодня делаем все, что должно быть сделано без скидок на плохое настроение или отсутствие мотивации. Стимулом послужит щедрое вознаграждение за приложенные усилия: складывается удачная финансовая комбинация.


Внешний вид по лунному календарю

Главный цвет Овна — красный. Энергичный и динамичный Знак поддержит всех, кто выберет в качестве основного цвета палитру темно-красного, усилив лучшие качества характера. Если в вашем гардеробе красные вещи в дефиците, присмотритесь к броским моделям и ярким принтам. Главное сегодня — обратить на себя внимание, увлечь за собой и впечататься в память.

Любовь и отношения в этот день

Астрологи предупреждают: 26 марта может показаться, что личная жизнь с ее проблемами и сложностями пошла под откос. Но это всего лишь покажется: есть риск поймать постороннее мысли и принять их за правду. Совет здесь всего один: ничему и никому не верить, даже своей интуиции. В любой ситуации важно оставаться спокойными и невозмутимыми. Такой подход поможет развеять все иллюзии и самообманы.

Настроение и здоровье 26 марта

Если в двух словах, то почти все, что принесет день, придется по душе. Большую часть дня никто не будет досаждать, поэтому можно заняться собой, посвятив время физическому и душевному здоровью. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не загружать себя работой, власть полениться вечером и обязательно раствориться в любви к себе.

Если появятся какие-то беспокойства по поводу здоровья, то это будет всего лишь следствие чувствительности, которую усилит Овен. Повышенная тревожность может стать причиной бессонницы, но все будет хорошо, если научится контролировать свои мысли и чувства.


Материалы по теме:

Лунный день сегодня 24 марта 2020 года
Лунный календарь стрижки волос на март 2020 года
Лунный день сегодня 4 марта 2020 года
Удачные и опасные периоды ноября 2017 года: лунный календарь на ноябрь 2017, фазы Луны, календарь садовода
Добавлено: 26 мар 2020 в 01:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

25 мар 10:00Шоу-бизнес
Ни для кого не секрет, что зачастую актеры соперничают друг с другом. И речь не только о ролях в кино. Дарья Мороз призналась, что втихаря оценивает наряды коллег, чтобы в будущем далее..
Материнский капитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году

25 мар 10:40Блоги / Строительство
Полученный материнский капитал 2020 года можно будет потратить на различные цели, в зависимости от потребностей или семейного положения. далее..
Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку

Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку

25 мар 10:56Шоу-бизнес
34-летняя Сиара и ее семья ответственно относятся к рекомендациям врачей и, как и большинство звезд по всему миру, сейчас соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. далее..
Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей

25 мар 10:35Экономика
Курс рубля в моменте утром в среду усиливал рост к доллару, американская валюта опускалась ниже 78 рублей впервые с 20 марта, при этом рубль мало изменяется по отношению к евро, далее..
В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

25 мар 10:21Россия
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о допустимом уровне финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием средств бюджета, следует из базы данных нижней далее..
Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл

Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл

25 мар 10:14Новости на сегодня
В связи с опасностью коронавируса патриарх Кирилл утвердил молитву против пандемии. Ее уже начали читать во всех православных храмах и соборах. РПЦ призвала всех отцов церкви «к далее..



Лента новостей
США предсказали массовую безработицу

В Житомире бетономешалка опрокинулась на троллейбус с пассажирами: момент попал на видео

Познер раскритиковал зависимое от государства общественное телевидение в России

При гипертонии поможет известное натуральное средство, выяснили медики

Настя Каменских: «Штамп в паспорте для нас с Потапом ничего не значил»

Косовские сербы проголосуют за недоверие к албанскому «правительству»

Военным США запретили выезжать за границу

У актрисы из фильма «Жмурки» обнаружили коронавирус

Экономисты подсчитали, что предложения Путина могут принести ₽ 115 млрд

Инсайдер: Меган Маркл чувствует себя "новым человеком" после переезда в Канаду

В Ираке погибли двое турецких военных

Иностранцам запретили владеть землей в Крыму

Самолет Су-27 упал в Черное море

Росавиация разрешила перевозчикам летать в города без аэропортов

В Апатиты и Кировск доставили экспресс-тесты для диагностики COVID-19

Блогер Настя Ивлеева пообщалась в прямом эфире с Джаредом Лето

Депутат анонсировал проведение дополнительного Совета Госдумы

Стало известно о переводе Лещенко в реанимацию больницы в Коммунарке

Техногенная катастрофа в ОРДЛО: на заводе в Харцызске произошла утечка 35 тонн серной кислоты

Террористы в Сирии взорвали мост и остановили движение по стратегической трассе

Собянин напомнил бизнесу об ответственности за сотрудников

Сваха из «Давай поженимся!» дала советы о знакомствах во время карантина

Последние новости
Солист Мариинки Владимир Самсонов рассказал о положении артистов в закрытом из-за коронавируса Солист Мариинки Владимир Самсонов рассказал о положении артистов в закрытом из-за коронавируса театре Маски уже не спасут: Емец допускает "катастрофическое количество жертв" коронавируса в Украине Маски уже не спасут: Емец допускает "катастрофическое количество жертв" коронавируса в Украине (видео) Директор Лещенко объяснил его перевод в реанимацию Директор Лещенко объяснил его перевод в реанимацию Россиян предупредили о росте цен на смартфоны Россиян предупредили о росте цен на смартфоны Храм Гроба Господня закрыт на карантин по коронавирусу Храм Гроба Господня закрыт на карантин по коронавирусу Александр и Мася Шпаки показали новый дом Александр и Мася Шпаки показали новый дом Михеева: президент подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего Михеева: президент подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего Лунный день сегодня 26 марта 2020 года Лунный день сегодня 26 марта 2020 года Россиянам перенесли платежи по кредитам из-за нерабочей недели Россиянам перенесли платежи по кредитам из-за нерабочей недели Финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут Финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут Соловьев обозначил судьбу России Соловьев обозначил судьбу России
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"