Лунный календарь: благоприятные дни для стрижки волос в апреле 2020 года

Стрижка волос — отличный способ сменить имидж и обрести уверенность в своих силах. В апреле 2020 года будет достаточно дней, благоприятных для похода к стилисту и обновления образа.

Волосы — источник сил и показатель здоровья, поэтому за ними нужен особый уход. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать благоприятные дни для посещения парикмахера, а также не забывать о масках и бальзамах. Комплексный уход позволит сохранить шикарные локоны и всегда выглядеть идеально. В апреле будет множество дней, в которые можно без опаски стричь волосы и наслаждаться каждой новой стрижкой долгое время.

1 апреля: первый день месяца растущая Луна проведет в созвездии Рака. Этот день будет удачным для смены имиджа. Новая прическа станет подстраховкой от неприятностей и добавит оптимизма. Кроме того, влияние ночного светила благотворно влияет на рост волос.

4 апреля: субботний день будет также удачным временем для того, чтобы посетить стилиста. Рост Луны во Льве несет благоприятную энергетику, и стрижка поможет обрести дополнительную уверенность. Благодаря подравниванию локонов будет проще справляться с неурядицами.

5, 6 апреля: стрижка волос под влиянием Девы усилит интуицию и поможет привлечь материальное благополучие. Планировать стрижку лучше на утренние часы, чтобы зарядиться энергией успеха и благополучия. Не будут лишними и дополнительные ухаживающие процедуры, как салонные, так и домашние.

10 апреля: Луна в Скорпионе — довольно беспокойное время, однако стрижка волос будет оптимальной для тех, кому необходимы перемены в жизни. В этот день смена имиджа придаст сил в борьбе с несправедливостью.

11 апреля: убывающая Луна в Стрельце — прекрасное время для того, чтобы обновить прическу. Она будет держаться долго, а локоны станут послушными. Кроме того, стрижка усилит харизму и придаст сил для борьбы с недоброжелателями.

13, 14 апреля: подстраховаться от неприятностей и улучшить настроение поможет новая прическа, выполненная мастером. Во время пребывания Луны в Козероге забота о локонах поможет справиться с секущимися кончиками и вернуть волосам природную силу.

15, 17 апреля: влияние Водолея позволяет не просто стричься, но и экспериментировать с длиной и цветом волос. Новая прическа вдохновит и поможет найти силы для преодоления любых трудностей.

20, 22 апреля: созвездие Овна наделяет смелостью, а новая стрижка усиливает обаяние и харизму. В эти дни благодаря смене прически получится повысить свою популярность и завоевать авторитет. Кроме того, новый имидж даст возможность проявить скрытые таланты.

23, 24 апреля: Новолуние и последующий рост Луны в Тельце — время для перемен. Благодаря подравниванию локонов можно усилить поток энергии и использовать его для достижения целей. Новая стрижка поможет обрести независимость и бороться за личное благополучие.

26, 27 апреля: рост Луны в Знаке Близнецов наделяет людей желанием творить, и усилить свои таланты можно за счет новой прически. Подстричь волосы можно не только в салоне, но и попросить сделать это своих близких, чтобы усилить родственные связи.

28 апреля: Луна в Раке пробуждает интуицию, усилить которую можно благодаря подравниванию кончиков волос. Обновление стрижки пойдет на пользу локонам: они будут расти быстрее, а также перестанут сечься.

30 апреля: стричь волосы на растущей Луне благоприятно, и в это время стрижка станет отличной подстраховкой от неприятностей. Энергетика созвездия Льва позволяет развиваться и не останавливаться на достигнутом, а значит, перемены в жизни будут к лучшему.