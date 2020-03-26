Маски уже не спасут: Емец допускает "катастрофическое количество жертв" коронавируса в Украине (видео)

Постоянно увеличивающееся количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Об этом заявил в своем видеообращении министр здравоохранения Илья Емец, призывающий Верховную Раду ввести в стране режим чрезвычайного положения.

Видеообращение чиновника опубликовал официальный Telegram-канал Минздрава.

По словам министра, украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

«Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый — профилактика, то есть не впустить вирус. Европа и Украина этого не смогли сделать. Второй — это локализация катастрофы. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции. Третий этап — лечение. К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим», — заявил он.

При этом Емец подчеркнул, что терапевтические методы «уже не спасут ситуацию».

«Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно, хирургически», — уверен глава Минздрава.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 25 марта в Украине официально подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных случаев по состоянию на среду составляет 5. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

С начала дня 25 марта в Украине подтвердили 32 случая заражения коронавирусом. Первые заболевшие обнаружены в Харькове и Херсонской области. В Конотопе Сумской области в больнице умерла пожилая женщина, у которой подозревали заражение коронавирусом. У 76-летней пациентки начались проблемы с дыханием, женщину подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, но реанимационные меры не помогли. Врачи констатировали летальный исход. В больнице дожидаются диагноза из референс-лаборатории, но первичные тесты подтвердили COVID-19.