Михеева: президент подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего

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Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего. Секретарь Лидия Михеева отметила, что Общественная палата РФ полностью поддерживает инициативы президента, а также прокомментировала перенос общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

"В сложившейся ситуации главная задача — поддержать население, защитить от проблем — экономических и социальных. Общественная палата полностью разделяет беспокойство власти о гражданах. Мы поддерживаем озвученные главой государства меры, особенно такие, как предложение о введении ипотечных каникул. Считаем важным, чтобы эти меры работали не только в период кризиса, но и в отдаленной перспективе, как сказал Президент. Глава государства сообщил также о переносе даты общероссийского голосования. Общественная палата заверяет, что продолжит начатую процедуру набора общественных наблюдателей, чтобы система общественного наблюдения была готова к новой дате голосования», - отметила она.



Напомним, в среду президент обратился к россиянам в связи с ситуацией, сложившейся вокруг распространения коронавируса.

"Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия — просто даже в силу своего географического положения — не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно", — подчеркнул Владимир Путин.

Среди мер борьбы с распространением коронавируса Путин назвал перенос даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции, оплачиваемый недельный отпуск для россиян, а также большой пакет социальных и экономических мер поддержки граждан и бизнеса.