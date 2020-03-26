Минцифры создает приложение, которое сканирует лицо для контроля карантина

Украинцы могут скоро получить приложение, контролирующее соблюдение карантина и самоизоляицию. Оно также должно будет информировать о возможном контакте с больным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров."Речь идет об обязательном контроле для больных и добровольном - для тех, кто самоизолировался, через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Уверен, что это поможет остановить распространение вируса", - объясняет Федоров.В приложение в будущем также планируется добавить мониторинг контактов с больным человеком. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и других общественных местах. Министр говорит, что это будет добровольно.