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Новости » В мире » Минцифры создает приложение, которое сканирует лицо для контроля карантина

Минцифры создает приложение, которое сканирует лицо для контроля карантина

Минцифры создает приложение, которое сканирует лицо для контроля карантина
Украинцы могут скоро получить приложение, контролирующее соблюдение карантина и самоизоляицию. Оно также должно будет информировать о возможном контакте с больным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Речь идет об обязательном контроле для больных и добровольном - для тех, кто самоизолировался, через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Уверен, что это поможет остановить распространение вируса", - объясняет Федоров.
В приложение в будущем также планируется добавить мониторинг контактов с больным человеком. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и других общественных местах. Министр говорит, что это будет добровольно.

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Добавлено: 26 мар 2020 в 15:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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