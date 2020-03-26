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Новости » Экономика » Минпромторг утвердил типовую документацию по бесплатному предоставлению техники для маркировки лекарств

Минпромторг утвердил типовую документацию по бесплатному предоставлению техники для маркировки лекарств

Минпромторг утвердил типовую документацию по бесплатному предоставлению техники для маркировки лекарств

Министерство промышленности и торговли утвердило типовую форму договора по бесплатному предоставлению устройств для маркировки лекарств. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее кабмин пересмотрел определение «устройства регистрации эмиссии», предназначенного для заказа кодов маркировки и передачи сведений о выпуске маркированных товаров. Теперь таковым считается техническое средство информационного обмена, предназначенное для получения кодов маркировки и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке товаров средствами идентификации.

«Утвердить прилагаемую типовую форму договора по предоставлению устройства регистрации эмиссии субъектам обращения лекарственных средств (нерезидентам) путём предоставления удалённого доступа к нему на безвозвратной основе», — говорится в документе за подписью главы Минпромторга Дениса Мантурова.

К документу прилагается образец оформления договора, в нём прописываются условия взаимодействия сторон - оператора системы мониторинга лекарств и производителя, их ответственность, оговорены обстоятельства непреодолимой силы, мешающие соблюдению договора, а также срок действия, порядок изменения и расторжения документа, разрешения споров. Отдельно прописаны требования к условиям использования оборудования и хранения и использования кодов маркировки.

Запрет на производство и импорт немаркированных лекарств наступает с 1 июля. Передача сведений об обороте маркированных лекарств в систему маркировки обязательна для всех участников оборота. Фармацевты России 20 марта призвали отложить маркировку лекарств в связи с ситуацией с коронавирусом.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 16:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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