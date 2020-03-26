Мишустин оценил влияние коронавируса на мировую экономику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нынешние проблемы мировой экономики, спровоцированные распространением новой коронавирусной инфекции, временные и будут решены.

"Уверен, что нынешние проблемы мировой экономики, которые спровоцированы коронавирусом - явление временное. Они будут решены. Поэтому уже сейчас важно принимать решения, которые ориентированы на будущее, вкладывать средства в инфраструктуру", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.