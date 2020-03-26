Московский Комитет по туризму объявил о запуске онлайн-проекта «#Москвастобой»

В своем комментарии Наталья Сергунина анонсировала регулярное пополнение сайта онлайн-проекта «#Москвастобой». По ее словам, помимо виртуальных экскурсий посетителей ждут и другие форматы: онлайн-лекции, литературные чтения и др. Кроме того, в будущем экскурсии собираются перевести на английский язык.