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Новости » Главные новости » На Камчатке депутат несколько метров протащил инспектора за машиной после требования предъявить права

На Камчатке депутат несколько метров протащил инспектора за машиной после требования предъявить права

На Камчатке депутат несколько метров протащил инспектора за машиной после требования предъявить права

Депутат сельсовета поселка Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатского края стал фигурантом уголовного дела после того, как отказался выполнять законные требования полицейского и протащил его несколько метров за своей машиной.

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, 22 февраля в поселке Озерновский инспектор ДПС остановил народного избранника за рулем праворульного внедорожника "Ниссан Датсун" с целью проверки документов. Как выяснилось, ни водительского удостоверения, ни ПТС у водителя не было. Желая избежать ответственности, депутат нажал на газ в тот момент, когда полицейский подошел к водительской двери и попытался ее открыть.

"Подозреваемый умышленно включил скорость и резко начал движение, протащив автоинспектора за правую руку не менее 5,5 метров на правой водительской двери транспортного средства, чем причинил ему растяжение связок локтевой области справа и физическую боль", - говорится в сообщении СКР.

По данным РИА "Камчатка-Информ", за рулем авто был предприниматель Сергей Яблонский. Ему вменяется умышленное применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Статья предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 17:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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