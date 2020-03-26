На Камчатке депутат несколько метров протащил инспектора за машиной после требования предъявить права

Депутат сельсовета поселка Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатского края стал фигурантом уголовного дела после того, как отказался выполнять законные требования полицейского и протащил его несколько метров за своей машиной.

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, 22 февраля в поселке Озерновский инспектор ДПС остановил народного избранника за рулем праворульного внедорожника "Ниссан Датсун" с целью проверки документов. Как выяснилось, ни водительского удостоверения, ни ПТС у водителя не было. Желая избежать ответственности, депутат нажал на газ в тот момент, когда полицейский подошел к водительской двери и попытался ее открыть.

"Подозреваемый умышленно включил скорость и резко начал движение, протащив автоинспектора за правую руку не менее 5,5 метров на правой водительской двери транспортного средства, чем причинил ему растяжение связок локтевой области справа и физическую боль", - говорится в сообщении СКР.

По данным РИА "Камчатка-Информ", за рулем авто был предприниматель Сергей Яблонский. Ему вменяется умышленное применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Статья предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.