На Украине признали неготовность к лечению Covid-19: события ночи 26 марта

Число жертв коронавируса на Украине может быть катастрофическим, считает глава Минздрава страны Илья Емец. По его словам, медицинская система страны сейчас развалена и не готова к лечению этой инфекции.

Церковные лидеры Израиля и власти этой страны провели встречу по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, по итогам которой принято решение закрыть для посещений Храм Гроба Господня (Иерусалимский Храм Воскресения Христова). Ранее власти Израиля в рамках борьбы с распространением коронавируса запретили все массовые мероприятия и приостановили работу общественного транспорта. Таксистам разрешено возить только по одному пассажиру.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочих дней в период с 30 марта по 3 апреля с целью остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Документ опубликовал Кремль.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру насчитывается 414 179 заразившихся коронавирусом и 18 440 умерших. Отмечается, что за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 40 тыс. человек, число летальных исходов выросло на 2202.

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам информацию о том, что пропавший в Иране в 2007 году бывший сотрудник ФБР Роберт Левинсон погиб. Он исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш.

В Черном море у Крыма развернута поисково-спасательная операция по обнаружению летчика, пропавшего с радаров и, по предварительным данным, упавшего в море истребителя Су-27.

Новый порядок расчета выплат по больничным счетам, который может затронуть 2,3 млн россиян, будет применяться уже с апреля. Изменят базу для расчета оплаты больничных листов. Будет установлена минимальная планка для расчета — не ниже МРОТ (12 130 рублей). Это позволит защитить права граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж работы.