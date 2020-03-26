На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Так политик прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране.

"Надо сегодня прекратить заигрывания со всеми нашими "стратегическими партнерами", которые нам все обещали, понять, что страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться надо к тем, кто может нам помочь. Я думаю, что сегодня надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию. Я думаю, что надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать", — сказал парламентарий.

Власти Украины ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.