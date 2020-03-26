На Украине ждут катастрофическое число жертв коронавируса

Число жертв коронавируса на Украине может быть катастрофическим, считает глава Минздрава страны Илья Емец, отметив, что сейчас «кое-кто» мешает работе по борьбе с вирусом, но не уточнил, кто именно.

«Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с коронавирусом, кое-кто намеренно создает препятствия в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев», — сказал министр.

По его словам, сейчас инфекция стремительно распространяется по стране. Чиновник назвал также три основных этапа борьбы с инфекцией — профилактика, локализация и лечение.

«К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам. Много лет подряд украинскую медицину разрушали и разрушили почти полностью», — добавил Емец.

Ранее ИА Newstes сообщало, что по последним данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру насчитывается 414 179 заразившихся коронавирусом и 18 440 умерших.