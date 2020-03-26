Грузинский журналист Бесо Барбакадзе на страницах издания «Грузия и Мир» пишет, что в условиях западного «карантина», Россия становится для Грузии «артерией жизни». Как сообщается в статье от 26 марта, дорога у Ларса очищена от оползня, и груженные продуктами трайлеры уже въехали в Грузию из России.

На минуту (если желаете, на час), задумаемся: что такого производит Грузия, что человеку ежедневно необходимо для существования (разумеется, имеются в виду продукты питания). Прежде всего, это «хлеб наш насущный», который готовится на привозной пшенице, и в этом случае мы на 98% зависим от экспорта, то есть, в надежде на полностью привозное зерно. Овощи, которых недостаточно, и мы, в основном, завозим их из Ирана. Мясопродукты, которые стоят очень дорого, и поэтому мы завозим мороженые и дешевые. Яйца и куры, которыми местное производство обеспечивает лишь на 17%. Рыба, которая почти на 100% импортирована.

Говоря проще, отечественного производства у нас только желудок. С учетом приведенных выше цифр и реальности, легко понять обеспокоенность и панику населения по поводу того, что произойдет в случае, если положение в мире не изменится, и поставка продуктов окажется под угрозой. Мы знаем позицию власти: никакой проблемы не существует, запасов более, чем достаточно, а заместитель министра сельского хозяйства даже сказал, что у Ларси стоит тысяча трайлеров в ожидании того, когда уберут с дороги оползень, чтобы приехать в Грузию.

Мы вовсе не собираемся сеять панику, но давайте, посмотрим на события трезво. Взять Италию, откуда в Грузию поступало большое количество макарон. На Апеннинском полуострове все остановлено. Остановлено до такой степени, что впервые за последние 60 лет в каналах Венеции появились рыбы и дельфины. Не работают предприятия, функционируют только банки, продуктовые магазины, финансовые организации и, конечно, правоохранительные структуры. Люди заперлись по домам, и их контролируют полиция и армия. Легко объяснимо, что Италии, круглые сутки запертой дома, нужен запас для собственного населения, поскольку никто не знает, до каких пор продлится кризис, и когда заработают заводы. Поэтому итальянское правительство всем отказывает в поставке продукта, продукта, который жизненно важен для его населения, и который на данном этапе не производит.

Аналогичное положение и в других странах. Остановлен завоз всего, что поступало из Китая, и даже если бы не был остановлен, почти двухмиллиардному Китаю самому нужно питаться. И потому он свою качественную и некачественную продукцию не выпускает за пределы страны. Америка закрыла границы для Европы, им не нужны заокеанские европейцы и, соответственно, не нужна Грузия. Все страны перешли на режим самосохранения, и их совершенно не интересует, что творится по соседству, в другой стране. Взять хотя бы безобидную, якобы, фразу президента Франции Эммануэля Макрона: «Мы лишь на начальном этапе кризиса, поэтому должны готовиться к худшему…». Тем самым Макрон намекнул всем, что Франции будет не до других, ей нужно заботиться о своем населении.

Запас скоропортящихся продуктов в Грузии всегда был невелик и сейчас, наверное, не грандиозный. Что касается круп и консервов, они завезены компаниями на склады и в магазины. Дадим простор фантазии: представим, какой объем запасов может быть в Грузии, какой площади склады у нас вообще имеются, и основания для оптимизма не будет. В лучшем случае, запасов нам хватит не более, чем на три месяца. Что это значит? Это значит, что, если товарооборот не возобновится, и не вздохнут те страны, из которых мы завозили продукт, остаемся на собственном попечении. Скажем также, что в Европе компании хотя бы платят зарплату сотрудникам, отпущенным домой, а в Грузии никто не знает, сколько времени частные структуры сумеют платить оставшимся без работы гражданам. Если бизнес не будет работать, он исчерпает финансовый ресурс и физически не сможет платить зарплату. Выше мы не зря упомянули «хлеб наш насущный» и количество ввозимой из России пшеницы. Факт, что экономика страны «дышит», благодаря именно северному соседу. Тому соседу, которого мы постоянно критикуем и постоянно боремся, где большое количество инфицированных коронавирусом радует одну категорию людей в Грузии. Посмотрим в глаза реальности — в случае развития событий по самому плохому сценарию, Грузия не сможет рассчитывать на Европу и Америку (они и друг от друга отвернулись), жизненная артерия Грузии пройдет через Россию. Теперь скажем, готова ли Россия к тому, чтобы, на фоне всеобщего кризиса, взвалить на себя и тащить Грузию. Для северного соседа нынешняя ситуация не в новинку, поскольку Европа и Америка уже несколько лет как установили России санкции, и эта страна привыкла жить в кризисе. Точнее, жить на фоне санкций, и то, что происходит сегодня, это неофициальные санкции и запреты.

Так вот, теперь власть должна решить, на фоне всеобщей истерики, по-прежнему ругать Россию и отказываться от диалога с ней, или соизволить обратиться к ней с предложением о расширении торговых отношений и сотрудничества. Это тот случай, когда ни Европа, ни Америка не смогут предложить Грузии альтернативу, поскольку они уже ясно сказали, что им, не то что не до Грузии, но и не до друг друга, и они не собираются своими запасами делиться со «стратегическими партнерами». Эти слова — «стратегические партнеры» — уже смешны и лопнули, как тот мыльный пузырь, который «западные друзья» раздували годами и питали нас ложью.

Между прочим, в России в нынешнем году ожидают беспрецедентного урожая пшеницы. Это потому, что на экспорте зерна страна получала огромные деньги и была среди трех крупнейших экспортеров мира. Так вот, из-за рекордного урожая пшеницы, на фоне нынешней ситуации, дружить с Россией и находиться с ней в одной лодке захотят все. Будьте уверены, если Америке понадобится, она своих послов и посланцев поставит на колени перед Путиным. Европа тоже приползет к вратам Кремля, но, вместе с тем, те же Америка и Европа вынудят Грузию и ей подобные страны по-прежнему ругать Россию. Почему? По двум причинам. А именно. Первой и главной причиной будет то, что им самим достанется больше. И второе — в любое время нас заставят обострить ситуацию, а затем будут торговаться с Россией, только за нас счет.

Сейчас не время танцевать под дудку Европы и Америки, сейчас на чаше весов вопрос жизни и смерти населения Грузии. И, если не лежит сегодня, то обязательно будет завтра или послезавтра. Об этом говорят международные эксперты, да и власти нас постепенно готовят к худшему. Именно поэтому мы должны уже сегодня начать переговоры с Россией по поводу ввоза пшеницы и других продуктов, поскольку у северного соседа обязательно встанет очередь. И чтобы не получилось так, что в этой очереди Грузия окажется последней. А политикам скажем, что разговаривать с Россией «не западло», и мы можем сказать со стопроцентной точностью, что Европа и Америка обязательно станут говорить с Россией, обязательно попытаются получить от нее как можно больше выгоды. Очень красноречиво то же заявление министра сельского хозяйства, мол, у Ларси стоит тысяча трайлеров. Откуда идут те трайлеры, вы, наверное, знаете. И это — еще одно признание, что наша жизненная артерия проходит именно через Россию.

Скажем также, что в медицинской сфере Россия занимает явно не последние позиции, и завезти те нужные медикаменты, которых нам не хватает, из России очень просто. А для этого нужны политическая воля и начало диалога с Россией. Поверьте, изголодавшийся народ не станет спрашивать, откуда поступает продукт, и не будет против завоза из России.

Для примера возьмем пшеницу, ту пшеницу, из которой печется «хлеб наш насущный», и 90% которой мы уже годы завозим из России.