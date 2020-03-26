Показать меню
Актуально
Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня» Материнский капитал в 2020 году Материнский капитал в 2020 году Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл Эксперт предложил сократить госфинансирование партий Эксперт предложил сократить госфинансирование партий Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для борьбы с Covid-19 Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы Звезда фильма «Тихоокеанский рубеж 2» попала в больницу Звезда фильма «Тихоокеанский рубеж 2» попала в больницу из-за коронавируса Домогаров вновь со скандалом ушел из театра Домогаров вновь со скандалом ушел из театра Лунный календарь покупок на апрель 2020 года Лунный календарь покупок на апрель 2020 года
Новости » Шоу-бизнес » Настя Каменских: «Штамп в паспорте для нас с Потапом ничего не значил»

Настя Каменских: «Штамп в паспорте для нас с Потапом ничего не значил»

Настя Каменских: «Штамп в паспорте для нас с Потапом ничего не значил»
Весной прошлого года влюбленные сыграли пышную свадьбу в стиле бохо под открытым небом. Поклонники были в восторге, ведь их любимый дуэт наконец-то официально стал супружеской парой.

Потап счастлив, что наконец-то может открыто говорить о чувствах к коллеге. Влюбленные несколько лет скрывали роман и только недавно решились вступить в брак. Как оказалось, торжество, которое прошлой весной освещали все СМИ, была не первой. Звезды оформили отношения намного раньше. Впрочем, по словам Каменских, они вполне могли бы обойтись и без похода в загс.

«Штамп в паспорте для нас с Лешей (настоящее имя рэпера Алексей Потапенко — прим. «СтарХита») особо ничего не значил. Мы как любили, так и любим друг друга. Мы оберегали нашу любовь и решили открыть чувства, чтобы порадовать поклонников, которые так этого ждали. К тому же свадьба — это отличный повод, чтобы собрать всех близких и друзей разделить с нами счастье. Мы счастливы и влюблены!»


Напомним, что артисты знакомы с 2006 года, именно в том году был запущен проект «Потап и Настя». До сих пор в их отношениях царит страсть. «Алексей — невероятный романтик, — отмечала Настя. — Он может приехать ко мне на съемку без предупреждения с букетом цветов. Мы всегда стараемся найти время хотя бы на короткую встречу среди дня. Иногда, если выпадает свободное окошко, можем встретиться на час и прогуляться по парку или пообедать. И обязательно планируем совместный отпуск, чтобы отдохнуть от суеты и сполна насладиться уединением».

Сейчас 32-летняя Каменских активно занимается сольной карьерой, покоряя не только чарты стран СНГ, но и Латинской Америки. Артистка также не забывает и о домашних хлопотах. «Для меня семья всегда на первом месте. Поэтому, несмотря на наш плотный график, мы стараемся устраивать семейные посиделки. Приглашаем на выходные родных и друзей, и я кормлю всех вкусной пастой или овощной лазаньей собственного приготовления», — делилась звезда.

По словам певицы, увлечение кулинарией несколько не мешает ей следить за фигурой. 38-летний Потап и сам любит похвастаться пользователям Сети аппетитными формами супруги. «Никогда не сомневалась в собственной привлекательности, — заявила Настя. — Даже когда появились несколько лишних килограммов, чувствовала себя соблазнительной. Это ощущение зависит не от отражения в зеркале, а от гармонии с самим собой. Если вы сомневаетесь, что красивы, ищите причину внутри, но никогда — снаружи».

Фото: Instagram


Материалы по теме:

СМИ: Потап и Настя Каменских собирались пожениться
Потап и Настя Каменских попрощались с поклонниками
Поклонникам стало известно о тайной свадьбе Потапа и Насти
Настя Каменских раскрыла правду о своих личных отношениях с Потапом
Добавлено: 26 мар 2020 в 00:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

25 мар 10:00Шоу-бизнес
Ни для кого не секрет, что зачастую актеры соперничают друг с другом. И речь не только о ролях в кино. Дарья Мороз призналась, что втихаря оценивает наряды коллег, чтобы в будущем далее..
Материнский капитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году

25 мар 10:40Блоги / Строительство
Полученный материнский капитал 2020 года можно будет потратить на различные цели, в зависимости от потребностей или семейного положения. далее..
Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку

Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку

25 мар 10:56Шоу-бизнес
34-летняя Сиара и ее семья ответственно относятся к рекомендациям врачей и, как и большинство звезд по всему миру, сейчас соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. далее..
Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей

25 мар 10:35Экономика
Курс рубля в моменте утром в среду усиливал рост к доллару, американская валюта опускалась ниже 78 рублей впервые с 20 марта, при этом рубль мало изменяется по отношению к евро, далее..
В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

25 мар 10:21Россия
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о допустимом уровне финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием средств бюджета, следует из базы данных нижней далее..
Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл

Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл

25 мар 10:14Новости на сегодня
В связи с опасностью коронавируса патриарх Кирилл утвердил молитву против пандемии. Ее уже начали читать во всех православных храмах и соборах. РПЦ призвала всех отцов церкви «к далее..



Лента новостей
Самолет Су-27 упал в Черное море

Росавиация разрешила перевозчикам летать в города без аэропортов

В Апатиты и Кировск доставили экспресс-тесты для диагностики COVID-19

Блогер Настя Ивлеева пообщалась в прямом эфире с Джаредом Лето

Депутат анонсировал проведение дополнительного Совета Госдумы

Стало известно о переводе Лещенко в реанимацию больницы в Коммунарке

Техногенная катастрофа в ОРДЛО: на заводе в Харцызске произошла утечка 35 тонн серной кислоты

Террористы в Сирии взорвали мост и остановили движение по стратегической трассе

Собянин напомнил бизнесу об ответственности за сотрудников

Сваха из «Давай поженимся!» дала советы о знакомствах во время карантина

Россиян призвали самоизолироваться дома ради врачей

Эксперт: в обращении Путина виден запрос на солидарность

В Кремле сообщили о переносе встречи Путина с бизнесом в Москву

Проект "Большие гастроли" открывает онлайн "Домашний сезон"

Глава УПЦ передал больнице в Черновцах аппарат ИВЛ и защитные костюмы

Лариса Гузеева – Гарику Харламову: «Задолбал ты меня»

Мир смелых фантазий Вальтера ван Бейрендонка: чем бельгийский дизайнер покорил мир

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

По всей Франции будут бить в колокола: акция «братства и надежды»

Россияне стали грызть меньше семечек

В Госдуме расценили обращение Путина как шаг к деофшоризации экономики

Актера из «Мстителей» обвинили во вранье о заражении коронавирусом за деньги

Последние новости
В США более 800 человек умерли от коронавируса В США более 800 человек умерли от коронавируса Озвучивавший голливудских звезд российский актер умер в 37 лет Озвучивавший голливудских звезд российский актер умер в 37 лет США предсказали массовую безработицу США предсказали массовую безработицу В Житомире бетономешалка опрокинулась на троллейбус с пассажирами: момент попал на видео В Житомире бетономешалка опрокинулась на троллейбус с пассажирами: момент попал на видео Познер раскритиковал зависимое от государства общественное телевидение в России Познер раскритиковал зависимое от государства общественное телевидение в России При гипертонии поможет известное натуральное средство, выяснили медики При гипертонии поможет известное натуральное средство, выяснили медики Настя Каменских: «Штамп в паспорте для нас с Потапом ничего не значил» Настя Каменских: «Штамп в паспорте для нас с Потапом ничего не значил» Косовские сербы проголосуют за недоверие к албанскому «правительству» Косовские сербы проголосуют за недоверие к албанскому «правительству» Военным США запретили выезжать за границу Военным США запретили выезжать за границу У актрисы из фильма «Жмурки» обнаружили коронавирус У актрисы из фильма «Жмурки» обнаружили коронавирус Экономисты подсчитали, что предложения Путина могут принести ₽ 115 млрд Экономисты подсчитали, что предложения Путина могут принести ₽ 115 млрд
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"