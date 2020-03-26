Настя Каменских: «Штамп в паспорте для нас с Потапом ничего не значил»

Весной прошлого года влюбленные сыграли пышную свадьбу в стиле бохо под открытым небом. Поклонники были в восторге, ведь их любимый дуэт наконец-то официально стал супружеской парой.

Потап счастлив, что наконец-то может открыто говорить о чувствах к коллеге. Влюбленные несколько лет скрывали роман и только недавно решились вступить в брак. Как оказалось, торжество, которое прошлой весной освещали все СМИ, была не первой. Звезды оформили отношения намного раньше. Впрочем, по словам Каменских, они вполне могли бы обойтись и без похода в загс.

«Штамп в паспорте для нас с Лешей (настоящее имя рэпера Алексей Потапенко — прим. «СтарХита») особо ничего не значил. Мы как любили, так и любим друг друга. Мы оберегали нашу любовь и решили открыть чувства, чтобы порадовать поклонников, которые так этого ждали. К тому же свадьба — это отличный повод, чтобы собрать всех близких и друзей разделить с нами счастье. Мы счастливы и влюблены!»





Напомним, что артисты знакомы с 2006 года, именно в том году был запущен проект «Потап и Настя». До сих пор в их отношениях царит страсть. «Алексей — невероятный романтик, — отмечала Настя. — Он может приехать ко мне на съемку без предупреждения с букетом цветов. Мы всегда стараемся найти время хотя бы на короткую встречу среди дня. Иногда, если выпадает свободное окошко, можем встретиться на час и прогуляться по парку или пообедать. И обязательно планируем совместный отпуск, чтобы отдохнуть от суеты и сполна насладиться уединением».

Сейчас 32-летняя Каменских активно занимается сольной карьерой, покоряя не только чарты стран СНГ, но и Латинской Америки. Артистка также не забывает и о домашних хлопотах. «Для меня семья всегда на первом месте. Поэтому, несмотря на наш плотный график, мы стараемся устраивать семейные посиделки. Приглашаем на выходные родных и друзей, и я кормлю всех вкусной пастой или овощной лазаньей собственного приготовления», — делилась звезда.

По словам певицы, увлечение кулинарией несколько не мешает ей следить за фигурой. 38-летний Потап и сам любит похвастаться пользователям Сети аппетитными формами супруги. «Никогда не сомневалась в собственной привлекательности, — заявила Настя. — Даже когда появились несколько лишних килограммов, чувствовала себя соблазнительной. Это ощущение зависит не от отражения в зеркале, а от гармонии с самим собой. Если вы сомневаетесь, что красивы, ищите причину внутри, но никогда — снаружи».

Фото: Instagram