Наталья Ветлицкая подозревает у себя коронавирус: "Любое движение приносило нестерпимую боль"

Поп-звезда 1990-х Наталья Ветлицкая подозревает, что заразилась коронавирусом. Об этом 55-летняя певица, которая давно живет в Испании, сообщила в инстаграме, записав несколько видеороликов с рассказами о своем состоянии.

По словам артистки, она заболела неделю назад: у нее то поднималась, то опускалась температура, начался кашель, появилась слабость и ломота в теле.

Какая-то странная мышечная боль, а уже вечером внезапно запершило в горле, я начала покашливать. Лежала три дня. Любое движение приносило нестерпимую боль, поднялась высокая температура Я не могла даже пошевелиться. Меня всю знобило. Я кое-как ходила в душ греться. Болело все, как будто нервы вышли на поверхность и были так отбиты, что даже прикоснуться невозможно. Спать невозможно.





Ветлицкая отправилась в больницу, как только появилась такая возможность, чтобы сдать тест на COVID-19. Однако точного диагноза до сих пор так и не знает — на ее вопрос, заразилась ли она коронавирусом или нет, врач ответил уклончиво: "Возможно".

В больнице меня оставили на ночь. Естественно, меня изолировали. Были сделаны анализы, взяли кровь не только из вены, но и из артерии. Сделали рентген. Когда пришла врач, то заявила, что анализы у меня хорошие.

В итоге, Ветлицкую отправили лечиться домой, порекомендовав принимать парацетамол при высокой температуре. Если температура будет расти, артистка должна будет вернуться в больницу. Сейчас звезда лечится обильным теплым питьем с медом и много спит, восстанавливая силы.

Рассказывая о своем самочувствии, Ветлицкая попросила фолловеров беречь себя и близких и подчеркнула, что ситуация с рапространением коронавируса в мире очень серьезная.

Поклонники, в свою очередь, желают артистке скорейшего выздоровления и надеются, что к октябрю, на который у исполнительницы таких хитов, как "Посмотри в глаза" и "Лунный кот", запланированы сольные концерты в Москве, эпидемиологическая обстановка в стране и в мире нормализуется.





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. Согласно последним данным, заразились более 410 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли. 26 марта президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах, которые вводятся для борьбы с коронавирусом.

Сегодня стало известно, что коронавирусом заразился народный артист России Лев Лещенко — он в крайне тяжелом состоянии.



