НБУ возобновил поставки наличного доллара в Украину

Национальный банк Украины возобновил поставки наличного доллара в Украину. Об этом на брифинге заявил замглавы НБУ Олег Чурий.По его словам, в связи с коронавирусом значительно сократилось число авиарейсов в Украину, в том числе тех, которыми доставлялась наличная валюта."Были банки, которые завозили ее и распродавали ее для пополнения касс, для удовлетворения спроса физических лиц. На сегодня есть проблемы с авиасообщением, поэтому НБУ приобщился к доставке иностранной валюты в Украину", - добавил он.Также он сообщил, что на прошлой неделе удалось доставить несколько партий в наличном евро."Мы для этого провели два аукциона по продаже наличного евро за безналичный евро. Мы провели два аукциона - на 100 и на 200 млн евро, но спрос был невысокий и мы продали всего 36 млн евро … Спрос на евро стихает", - отметил Чурий.Он также добавил, что сегодня НБУ проводит первый аукцион по продаже наличного доллара."Мы выставили 130 млн долларов, которые удалось доставить в Украину. Следующий аукцион по продаже наличного доллара мы будем проводить в понедельник. И на следующей неделе мы сможем завезти определенную партию долларов. В ближайшее время будем регулярно проводить аукционы по доллару, пока не удовлетворится спрос банков их клиентов", - добавил замглавы НБУ.