Новый порядок расчета «больничного» начнет действовать в России с апреля

Новый порядок расчета выплат по больничным счетам, который может затронуть 2,3 млн россиян, будет применяться уже с апреля. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«По поручению президента будет изменена база для расчета оплаты больничных листов. Будет установлена минимальная планка для расчета — не ниже МРОТ (12 130 рублей). Это позволит защитить права граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж работы», — отметил министр.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж 8 и более лет получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы — 60% от среднего заработка.

При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69 961, 65 рублей в среднем за месяц при страховом стаже 8 и более лет.

С учетом этих правил для 2,3 млн работающих россиян при расчете оплаты больничных листов использовалась сумма меньше минимального размера оплаты, который равен прожиточному минимуму трудоспособного населения.

Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей.