Новый выпуск Comedy Club выйдет в необычном формате

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Беспрецедентный эксперимент! Спецвыпуск Comedy Club по видеосвязи! В пятницу, 27 марта, в 21:00 на ТНТ. #comedyКарантинstyle #карантинstyle #камедикарантинстайл #камеди #камедиклаб #камедиклабдома #камедидома #новыйвыпуск #спецвыпуск #comedyкарантинстайл #comedyclubhome #comedyhome
"Раз сложилась такая ситуация (Правительство РФ утвердило распоряжение, по которому все должны работать удаленно и находится дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. — Прим.ред.), мы решили снять специальный выпуск", — говорит Павел Воля.
В эту пятницу онлайн-гостями станут: певицы Полина Гагарина и Ольга Бузова, а также рэпер Баста. Выступать для зрителей будут: Иван Половинкин, Евгений Синяков, группа "USB", Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.
"Беспрецедентный эксперимент!" — написал в инстаграме Харламов.
Большинство пользователей положительно оценило идею юмористов, хотя пока неизвестно, как они будут показывать номера, находясь на расстоянии.
"Здорово. Интересно", — прокомментировала @tonyafoxy.
"С нетерпением жду" — написал @bekbo11.
"Выкрутились. Молодцы", — считает @polinapay.
Шоу выйдет на телеканале "ТНТ" 27 марта в 21:00.