Новый выпуск Comedy Club выйдет в необычном формате

Шоумен Гарик Харламов опубликовал в инстаграме видео, из которого стало известно, что пятничный выпуск Comedy Club пройдет в необычном формате. Резиденты программы назвали его "КарантинStyle" — все они будут шутить из дома по видеосвязи.

"Раз сложилась такая ситуация (Правительство РФ утвердило распоряжение, по которому все должны работать удаленно и находится дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. — Прим.ред.), мы решили снять специальный выпуск", — говорит Павел Воля.

В эту пятницу онлайн-гостями станут: певицы Полина Гагарина и Ольга Бузова, а также рэпер Баста. Выступать для зрителей будут: Иван Половинкин, Евгений Синяков, группа "USB", Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.

"Беспрецедентный эксперимент!" — написал в инстаграме Харламов.

Большинство пользователей положительно оценило идею юмористов, хотя пока неизвестно, как они будут показывать номера, находясь на расстоянии.

"Здорово. Интересно", — прокомментировала @tonyafoxy.

"С нетерпением жду" — написал @bekbo11.

"Выкрутились. Молодцы", — считает @polinapay.

Шоу выйдет на телеканале "ТНТ" 27 марта в 21:00.