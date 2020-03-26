Обнаружить потенциальных инвазивных вредителей помогут «деревья-часовые»

Ученые из США, Европы и Китая предложили метод заблаговременного определения насекомых, которые несут потенциальную угрозу в случае попадания в другие регионы Земли. Для этого предлагается делать посадки «деревьев-часовых» в далеких странах и наблюдать, какие насекомые будут их повреждать.

Истории того, как какое-то насекомое, завезенное на другой континент, там значительно размножилось из-за отсутствия естественных врагов и нанесло значительный экономический ущерб, повторяются с печальной регулярностью. Одним из сравнительно недавних впечатляющих примеров стала ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis), завезенная в США из Китая. Этот жук уничтожил ясеневые леса на обширных территориях, сделал несколько видов деревьев исчезающими, а нанесенный им ущерб оценивается в десять миллиардов долларов. Тот же жук был завезен и в Москву и уничтожил много ясеней в городе и в Подмосковье.

Участники нового проекта предлагают выявлять насекомых, способных повторить такие «подвиги» в области лесного хозяйства, заранее, еще до того, как они окажутся на новом месте жительства. Для этого следует в различных регионах мира высаживать «деревья-часовые», то есть деревья той страны, куда могут попасть насекомые. Наблюдения за этими деревьями покажут, какие местные насекомые будут их повреждать. И в случае проникновения этих насекомых на родину деревьев службы защиты растений будут готовы к этому заранее.

Энтомолог Иржи Хулкр из Университета Флориды сказал, что «деревья-часовые» — это «новый фронтир» в борьбе с вредителями леса. На данный момент посадки «деревьев-часовых» сделаны в Китае. В 2007–2011 годах исследователи во главе с энтомологом Аленом Роке (Alain Roques) из Национального института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Франции высадили на участках в Фуяни и в окрестностях Пекина западноевропейские виды деревьев. Затем в 2018 году Иржи Хулкр и его коллеги создали аналогичные рощи из североамериканских видов в китайских провинциях Фуцзянь, Юньнань и Шаньдун и планируют четвертую рощу в провинции Ляонин. Ученые уже выявили более десятка насекомых, на которых следует обратить внимание. В частности, обнаружен жук, повреждающий ликвидамбар смолоносный (Liquidambar styraciflua) — дерево с ценной древесиной, которое образует леса на юго-востоке США.

В Европе проект поддержан 23 странами и предусматривает посадку «деревьев-часовых» в Северной Америке, Азии и Южной Африке. А ученые их этих регионов будут высаживать свои деревья в Европе. Аналогичные проекты начала поддерживать Лесная служба США. В апреле должна состояться посадка первой «дозорной рощи» азиатских деревьев в США.