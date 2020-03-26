Оксана Федорова о шоу «Маска»: «Меня посадили в машину и тайно увезли из дома»

Вся страна сейчас следит за проектом «Маска» и пытается угадать, кто из звезд скрывается за роскошными костюмами. Оксана Федорова, которую раскрыли в последнем выпуске, поразила всех — и вокалом, и уровнем конспирации. Телеведущая рассказала «СтарХиту» о закулисье самого секретного шоу года.

Этот проект покорил миллионы зрителей в более чем 50 странах мира. Суть шоу — жюри должны угадать, кто из звезд скрывается под 12 фантастическими костюмами — а те, должны сделать все, чтобы как можно дольше сохранить интригу. Оксана Федорова, которая в финале четвертого выпуска сняла маску робота и открыла свою личность, шокировала всех. Филипп Киркоров был уверен, что там скрывается Анастасия Стоцкая. Гарик Мартиросян и Регина Тодоренко с ним согласились, а Валерия предполагала, что в костюме пряталась певица Варвара.

О тайнах и запретах проекта, а также реакции детей и мужа на Оксану-робота телеведущая рассказала в интервью «СтарХиту».

— Оксана, ваш вокал и конспирация были на высшем уровне. Костюм выбирали сами? Или вам досталось выступать под маской робота?Рада, что и от жюри по поводу исполнения были восторженные комментарии. Значит, все это время я работала не зря — обучалась, развивала музыкальные способности. Мне предложили несколько вариантов масок, но показали не весь спектр, представленный на шоу. Я старались сделать так, чтобы персонаж не сильно соответствовала моему имиджу. Костюм оказался непростой, тяжелый — весил порядка 10 килограмм. Очень дорогой и сложный, сковывал движения — поэтому пришлось какое-то время к нему привыкать. Плюс надеть его — целый квест: сначала комбинезон, потом накладки и основной торс, следом балаклава, маска, перчатки, нарукавники. И свет еще подключался. Наверно, самым сложным на проекте было именно вживание в образ и в «маску». Артистам, которые привыкли себя чувствовать на сцене свободно, пришлось непросто.— Мужу и детям рассказали, что участвуете в шоу? Слышала, что все подписывают контракт о неразглашении….Да, по договору была 100% секретность. Ко мне домой приезжала специальная машина, тайно забирала меня и довозила до места съемок. Там сразу надевали обычную маску — чтобы никто из работников, участников, массовки, танцоров и коллег-артистов не видел, кто под ней. Муж и дети сначала ничего не знали, но супруг меня идентифицировал в первом же выпуске. Андрея не проведешь — мой тембр, пластику и так далее он определяет сразу. А вот у многих друзей не возникало никаких догадок, когда мы вместе смотрели вечером шоу.— И как они отреагировали, когда вы сорвали маску?Близкие были шокированы. Кто-то сказал, что предполагал, но не мог сопоставить какие-то детали. Мы же все пытались играть и изображать что-то в несвойственной для себя манере. К примеру, подруга мне сказала: ты же никогда не посылала поцелуйчики, сердечки! Дети мои тоже смотрели шоу с удовольствием — артистов они пока не знают, но обсуждали костюмы.— Расстроились, что ушли так быстро? Нет, ни в коем случае. Экватор же пройден. Считаю, что у меня было достаточно времени показать себя в разных жанрах. Я исполнила академическое произведение, эстрадное, популярное. Цель достигнута, рада, что все состоялось. Многие хотели бы чаще видеть меня на экране, но всегда тщательно рассматриваю предлагаемые проекты, выбираю только достойные истории. Чтобы я пришла не просто так — а что-то дала зрителям и сама извлекла для себя пользу. Каждое появление должно иметь смысл. В любом случае маски снимут все.— Как-то изменился ваш график жизни в связи с коронавирусом — самоизолировались?Что касается пандемии, я продолжаю работать, участвую в съемках, хожу на радиоэфиры, провожу совещания. Кто-то из сотрудников перешел на удаленку. Но скучать точно не приходится. Конечно, больше времени провожу с детьми — они дома, на онлайн-обучении. Вернулась к своим любимым книгам — классике. Плюс — слушаю новый музыкальный материал. У меня по учебе много произведений, которые нужно выучить — и арии, и романсы, и народные песни. И, разумеется, готовлю проекты, которые намечены в благотворительном фонде.

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, архив пресс-службы