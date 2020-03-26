Показать меню
Актуально
Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса Волочкова, Пригожин и другие звезды раскрыли, чем они Волочкова, Пригожин и другие звезды раскрыли, чем они занимаются на карантине «Президент» Косово оспорит решения «правительства» в суде «Президент» Косово оспорит решения «правительства» в суде Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к докризисному уровню Песков рассказал о поручении жестко контролировать ситуацию Песков рассказал о поручении жестко контролировать ситуацию с COVID-19 Президент Бразилии выступил против карантина Президент Бразилии выступил против карантина Регионам России поручено ввести карантин для всех жителей Регионам России поручено ввести карантин для всех жителей старше 65 лет Житель Новокузнецка предлагал предпринимателям покашлять в Житель Новокузнецка предлагал предпринимателям покашлять в офисе конкурентов На Донбассе несколько городов останутся без воды: что На Донбассе несколько городов останутся без воды: что произошло Сенаторы одобрили закон об оценке имущества "Почты России" Сенаторы одобрили закон об оценке имущества "Почты России" Агата Муцениеце раскрыла причину развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце раскрыла причину развода с Павлом Прилучным Финансовый гороскоп на апрель 2020 года Финансовый гороскоп на апрель 2020 года Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса В Кремле оценили возможность принятия итоговых документов В Кремле оценили возможность принятия итоговых документов саммита G20
Новости » Шоу-бизнес » Оксана Федорова о шоу «Маска»: «Меня посадили в машину и тайно увезли из дома»

Оксана Федорова о шоу «Маска»: «Меня посадили в машину и тайно увезли из дома»

Оксана Федорова о шоу «Маска»: «Меня посадили в машину и тайно увезли из дома»
Вся страна сейчас следит за проектом «Маска» и пытается угадать, кто из звезд скрывается за роскошными костюмами. Оксана Федорова, которую раскрыли в последнем выпуске, поразила всех — и вокалом, и уровнем конспирации. Телеведущая рассказала «СтарХиту» о закулисье самого секретного шоу года.

Этот проект покорил миллионы зрителей в более чем 50 странах мира. Суть шоу — жюри должны угадать, кто из звезд скрывается под 12 фантастическими костюмами — а те, должны сделать все, чтобы как можно дольше сохранить интригу. Оксана Федорова, которая в финале четвертого выпуска сняла маску робота и открыла свою личность, шокировала всех. Филипп Киркоров был уверен, что там скрывается Анастасия Стоцкая. Гарик Мартиросян и Регина Тодоренко с ним согласились, а Валерия предполагала, что в костюме пряталась певица Варвара.

О тайнах и запретах проекта, а также реакции детей и мужа на Оксану-робота телеведущая рассказала в интервью «СтарХиту».

— Оксана, ваш вокал и конспирация были на высшем уровне. Костюм выбирали сами? Или вам досталось выступать под маской робота?Рада, что и от жюри по поводу исполнения были восторженные комментарии. Значит, все это время я работала не зря — обучалась, развивала музыкальные способности. Мне предложили несколько вариантов масок, но показали не весь спектр, представленный на шоу. Я старались сделать так, чтобы персонаж не сильно соответствовала моему имиджу. Костюм оказался непростой, тяжелый — весил порядка 10 килограмм. Очень дорогой и сложный, сковывал движения — поэтому пришлось какое-то время к нему привыкать. Плюс надеть его — целый квест: сначала комбинезон, потом накладки и основной торс, следом балаклава, маска, перчатки, нарукавники. И свет еще подключался. Наверно, самым сложным на проекте было именно вживание в образ и в «маску». Артистам, которые привыкли себя чувствовать на сцене свободно, пришлось непросто.
— Мужу и детям рассказали, что участвуете в шоу? Слышала, что все подписывают контракт о неразглашении….Да, по договору была 100% секретность. Ко мне домой приезжала специальная машина, тайно забирала меня и довозила до места съемок. Там сразу надевали обычную маску — чтобы никто из работников, участников, массовки, танцоров и коллег-артистов не видел, кто под ней. Муж и дети сначала ничего не знали, но супруг меня идентифицировал в первом же выпуске. Андрея не проведешь — мой тембр, пластику и так далее он определяет сразу. А вот у многих друзей не возникало никаких догадок, когда мы вместе смотрели вечером шоу.— И как они отреагировали, когда вы сорвали маску?Близкие были шокированы. Кто-то сказал, что предполагал, но не мог сопоставить какие-то детали. Мы же все пытались играть и изображать что-то в несвойственной для себя манере. К примеру, подруга мне сказала: ты же никогда не посылала поцелуйчики, сердечки! Дети мои тоже смотрели шоу с удовольствием — артистов они пока не знают, но обсуждали костюмы.
— Расстроились, что ушли так быстро? Нет, ни в коем случае. Экватор же пройден. Считаю, что у меня было достаточно времени показать себя в разных жанрах. Я исполнила академическое произведение, эстрадное, популярное. Цель достигнута, рада, что все состоялось. Многие хотели бы чаще видеть меня на экране, но всегда тщательно рассматриваю предлагаемые проекты, выбираю только достойные истории. Чтобы я пришла не просто так — а что-то дала зрителям и сама извлекла для себя пользу. Каждое появление должно иметь смысл. В любом случае маски снимут все.— Как-то изменился ваш график жизни в связи с коронавирусом — самоизолировались?Что касается пандемии, я продолжаю работать, участвую в съемках, хожу на радиоэфиры, провожу совещания. Кто-то из сотрудников перешел на удаленку. Но скучать точно не приходится. Конечно, больше времени провожу с детьми — они дома, на онлайн-обучении. Вернулась к своим любимым книгам — классике. Плюс — слушаю новый музыкальный материал. У меня по учебе много произведений, которые нужно выучить — и арии, и романсы, и народные песни. И, разумеется, готовлю проекты, которые намечены в благотворительном фонде.

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, архив пресс-службы


Материалы по теме:

Оксану Федорову заподозрили в третьей беременности
Оксана Федорова составила меню для собственного ресторана
Оксана Федорова продемонстрировала идеальную фигуру поклонникам
Оксана Федорова уберегла маму от беды
Добавлено: 26 мар 2020 в 13:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса

Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса

25 мар 15:00Россия
Владимир ПутинФото: Михаил Климентьев / РИА НовостиОбращение президента России Владимир Путин к нации, которое состоится 25 марта в 15:00 по московскому времени, будет посвящено далее..
Волочкова, Пригожин и другие звезды раскрыли, чем они занимаются на карантине

Волочкова, Пригожин и другие звезды раскрыли, чем они занимаются на карантине

25 мар 15:28Главные новости
В связи с пандемией коронавируса многие знаменитости вынуждены придерживаться самоизоляции. Иосиф Пригожин, Анастасия Волочкова и другие звезды рассказали Starhit, чем занимаются далее..
«Президент» Косово оспорит решения «правительства» в суде

«Президент» Косово оспорит решения «правительства» в суде

25 мар 13:56Политика
«Лидер» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи выступил с заявлением, что обратится в Конституционный суд по вопросу правомерности принимаемых «правительством» решений. далее..
Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к докризисному уровню

Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к докризисному уровню

25 мар 14:28Экономика
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк Цена нефти марки Brent и WTI дорожает более чем на три процента, свидетельствуют данные торгов. Директор по стратегии далее..
Песков рассказал о поручении жестко контролировать ситуацию с COVID-19

Песков рассказал о поручении жестко контролировать ситуацию с COVID-19

25 мар 14:00Политика
Поручение жестко контролировать ситуацию с коронавирусом ретранслировано полпредам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (руководитель далее..
Президент Бразилии выступил против карантина

Президент Бразилии выступил против карантина

25 мар 14:56В мире
Жаир БолсонаруФото: Andre Borges / APПрезидент Бразилии Жаир Болсонару выступил против карантинных мер. Об этом сообщает Deutsche Welle. В частности, бразильский лидер далее..



Лента новостей
Эштон Катчер и Мила Кунис с детьми сделали милый подарок для врачей в разгар пандемии коронавируса

"Для человека в возрасте это сложно": Винокур о состоянии Лещенко в реанимации

Россияне во время пандемии слушают Queen, гимн РФ и звуки банкомата

В Москве закроют непродовольственные магазины, парки и рестораны

Жестокий романс Алексея Петренко. Почему актер воспитывал чужих детей?

Минтруд рассказал, когда больничные начнут рассчитывать по-новому

Россиянам предсказали сложности с препаратами для лечения коронавируса на дому

В Иране запретили поездки по стране из-за коронавируса

Обнаружить потенциальных инвазивных вредителей помогут «деревья-часовые»

Правительство Косово отправлено в отставку из-за коронавируса

Режиссер «Стражей Галактики» перешел на туалетную бумагу с лицом друга

Сближение Земли с астероидом 29 апреля: грозит ли человечеству опасность

ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам

В ВТО предрекли миру сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест

Стало известно, как принц Чарльз справляется с коронавирусом

Король Саудовской Аравии закрыл три города: борьба с пандемией

Кому достанется наследство Инны Макаровой

Китай и США решили отвлечься от разногласий ради борьбы с коронавирусом

Названа причина смерти мужчины в Днепре, у которого подозревали коронавирус

Данные для входа в аккаунты пользователей WhatsApp обнаружили в открытом виде

Российский врач сообщил о подготовке к «взрывной» ситуации с коронавирусом

Доверенные лица Путина: о президенте, своей роли и выборах-2024

Последние новости
В Кремле назвали причину отмены поездки Путина в Петербург В Кремле назвали причину отмены поездки Путина в Петербург Оксана Федорова о шоу «Маска»: «Меня посадили в машину и тайно увезли из дома» Оксана Федорова о шоу «Маска»: «Меня посадили в машину и тайно увезли из дома» США настаивают на указании в документе ООН "китайского происхождения" Covid-19 США настаивают на указании в документе ООН "китайского происхождения" Covid-19 Поймали воров, пытавшихся вынести средневековые камни из Нотр-Дама Поймали воров, пытавшихся вынести средневековые камни из Нотр-Дама Московский Комитет по туризму объявил о запуске онлайн-проекта «#Москвастобой» Московский Комитет по туризму объявил о запуске онлайн-проекта «#Москвастобой» Подсчитаны потери россиян из-за нового налога Подсчитаны потери россиян из-за нового налога Высокое содержание соли в пище ослабляет иммунитет Высокое содержание соли в пище ослабляет иммунитет Собчак раскрыла подробности госпитализации матери в Коммунарку Собчак раскрыла подробности госпитализации матери в Коммунарку Хакеры украли со счетов украинцев более 20 млн гривен: раскрыта преступная схема (фото) Хакеры украли со счетов украинцев более 20 млн гривен: раскрыта преступная схема (фото) Мишустин оценил влияние коронавируса на мировую экономику Мишустин оценил влияние коронавируса на мировую экономику В России из-за коронавируса стали появляться новые профессии В России из-за коронавируса стали появляться новые профессии
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"