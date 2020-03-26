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"Он накатавасил": Агата Муцениеце назвала причину развода с Павлом Прилучным

"Он накатавасил": Агата Муцениеце назвала причину развода с Павлом Прилучным

В конце февраля 31-летняя Агата Муцениеце и 32-летний Павел Прилучный объявили о разводе. Тогда в своих микроблогах они сообщили, что это решение далось им с трудом, и попросили прессу не беспокоить их по этому поводу. Вчера актриса впервые рассказала о причинах расставания с супругом. Звезда дала интервью для YouTube-канала PeopleTalk.


По словам Муцениеце, в последнее время их отношения с мужем были напряженными, часто случались серьезные ссоры, которые негативно отражались на детях (пара воспитывает семилетнего сына Тимофея и четырехлетнюю дочь Мию). В итоге супруги пришли к тому, что им лучше будет расстаться. При этом дети не знают, что родители больше не вместе. Знаменитость рассказала, что не хочет ранить их психику.


Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей,

— сказала актриса.


Муцениеце отметила, что они намерены развестись тихо и без скандалов. Сейчас осталось уладить дела с документами.

Все-таки мы подарили друг другу большое количество времени, семью, теплые эмоции. Хочется, чтобы в памяти осталось это, а не попытка сохранить этот брак. Я больше не хочу его спасать. Не вижу в этом больше смысла. На это есть причины, но я не буду о них рассказывать, чтобы ничего плохого не говорить про Пашу,

— добавила она.

Чтобы спасти брак, Агата даже ходила к семейному психологу, но это не помогло.

Паша не очень верит во все это. Я же считаю, что если кому-то и идти к психологу, то это Паше. Чтобы он разобрался со всем, что сделал. На развод были причины с Пашиной стороны, но я не буду про них упоминать. Я не хочу, чтобы мои дети читали что-то плохое про отца,

— заявила актриса.


 


Она добавила, что супругу следует разобраться с тем, что он "накатавасил", и только после этого она готова продолжать с ним диалог. Впрочем, о воссоединении речи не идет.

Я уже не хочу спасать этот брак, не вижу больше смысла,

— добавила Муцениеце.

Сейчас актриса мечтает вновь влюбиться. Однако она не уверена, что в ближайшем будущем сможет построить счастливые отношения, ведь Павел все еще играет важную роль в ее жизни:

Я его безумно люблю, и, думаю, буду любить всю жизнь. Он романтик, хулиган, абсолютно в моем вкусе. Я надеюсь, Паша первым себе кого-то найдет. Тогда и мне будет с этим легче,

— подчеркнула она.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 07:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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