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Особенности и преимущества корсета

Особенности и преимущества корсета

Изгнание на время корсета из женского гардероба привело к его триумфальному возвращению. Это белье должно обязательно носиться, особенный эффект будет достигнут при проведении романтического ужина наедине.

Особенности корсета

Предшественником корсета можно считать достаточно широкий пояс, который носили мужчины и женщины. Позднее появилась определенная форма, вызывавшая обмороки и деформацию внутренних органов из-за жесткой шнуровки.

Пытались добавлять вставки из металла и дерева. Использовали прутья и дорогой китовый ус.. Удобства это не добавляло и отказ был неминуем. Даже врачи рекомендовали отказаться от такого белья.

Бюстгальтер сумел на время потеснить конкурента. Однако теперь корсет вновь широко используют, поскольку это действительно универсальное белье для любого возраста и телосложения.

Носить корсет ежедневно не рекомендуется. Правда делаются исключения, если потребуется решать проблемы с позвоночником. Специальные ортезы особенно востребованы в подростковом возрасте.

Иногда корсаж путают с корсетом. Только корсаж относится к декоративному белью, помогающему создать определенный образ. Отсутствуют нужные вставки и завязки. Его одевают поверх рубашек и платьев.

Корсет разделился на несколько разновидностей. Это довольно удобно, поскольку становится проще подобрать нужный тип корректирующего белья.

Стало привычным носит корсет на работу как часть делового костюма. Белье понадобится при создании бальных и свадебных платьев. Выбор зависит от особенностей фигуры и предстоящего мероприятия.

Модные разновидности

Лучше изучить разновидности и модные модели поможет каталог корсетов и корсажей, расположенный по вышеприведенной ссылке. Следует подобрать несколько видов, способных украсить женщину и поднять самооценку.

Корсет-боди способен утягивать, поскольку состоит из трусиков и бюстгальтера. Отличный вечерний наряд подбирают по размеру, иначе легко перетянуть фигуру.

Для занятий спортом и фитнесом находят спортивную модель. Эластичный материал не пережимает тело и помогает сжиганию жира. При длительном ношении закупориваются сальные железы.

Базовая расцветка и мало изысков у универсального корсета. Его обычно носят каждый день. Пригодится на прогулке с друзьями или вечернем рандеву.

Топ-корсет считается утягивающим и способным хорошо поддерживать грудь. Сочетается с джинсами и юбкой-карандашом. Создается образ скорее игривый, чем деловой.

Представительницам субкультуры понравится модель стимпанк. Соединение футуризма и ретро позволяет добавить немало интересных деталей типа шнуровки, кожи и завязок.

Очаровать любимого поможет модель с подвязками. Выступает как самостоятельный элемент или часть свадебного наряда. Остается подобрать соответствующие чулки.

Вариант бюстье способен сосредоточить внимание на груди и визуально уменьшить талию. Появляется осанка и стройность, что нужно для вечернего платья.

Лучшая корректировка фигуры остается за классическим корсетом. При этом желательно обеспечить шнуровку сзади и обойтись без молнии. Недостатки исчезнут, появится тонкая талия и красивая грудь. Выбранный цвет подскажет черты характеры и поможет войти в образ.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 13:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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