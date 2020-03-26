Озвучивавший голливудских звезд российский актер умер в 37 лет

Сергей СмирновФото: Театр российской армии

Актер Театра Российской армии Сергей Смирнов, озвучивавший голливудских звезд, умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Уточняется, что артист скончался после тяжелой болезни. Отпевание состоится 27 марта в храме Дмитрия Солунского в Москве.

Смирнов работал в театре Российской армии 17 лет. Он сыграл более 30 ролей, наиболее известные из которых — Гарольд в «Школе любви», Филипп, король Франции в спектакле «Элинор и ее мужчины», Фигаро в «Севильском цирюльнике», маркиз де Шарон в «Кабале святош».

Кроме того, он озвучил около 400 иностранных фильмов. «Его голосом говорит Человек-паук из одноименного боевика, Кристиан Грей в мелодраме "50 оттенков серого". Сергей озвучивал персонажей Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера и многих других голливудских звезд», — рассказали в театре.