Патрушев проведет совещание по вопросам безопасности в ЮФО

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу, 27 марта, проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Южного федерального округа, на фоне ситуации с коронавирусом оно впервые состоится в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Традиционное совещание, которое секретарь Совета безопасности РФ по поручению президента России ежемесячно проводит в одном из федеральных округов, впервые пройдет в режиме видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, главы регионов, входящих в состав Южного федерального округа, представители ряда федеральных министерств и ведомств.

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