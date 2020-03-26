Подсчитаны потери россиян из-за нового налога

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Подсчитаны финансовые потери россиян из-за нового налога на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. По оценке Forbes, таким образом федеральный бюджет получит 113 миллиардов рублей.

Накануне президент России Владимир Путин в экстренном обращении к нации представил план поддержки россиян и экономики страны в условиях коронавируса. Среди предложенных мер оказалось распространение 13-процентного подоходного налога на доходы по вкладам и инвестициям в облигации, если суммарный объем вложений свыше 1 миллиона рублей.

Глава государства отметил, что мера затронет только 1 процент вкладчиков. Однако, если оценивать ее с точки зрения банковской системы, она затронет больше половины всех вкладов, пишет издание. Так, по информации «Агентства по страхованию вкладов», на начало 2020 года на депозиты от 1 миллиона рублей приходилось 55 процентов совокупного объема вкладов россиян.

По состоянию на начало 2020 года граждане России держали на депозитах в банках 30,55 триллиона рублей. Таким образом, общий объем крупных вкладов, доходы с которых теперь облагаются 13-процентным подоходным налогом, составил около 16,8 триллиона рублей.

По старым правилам проценты по банковским депозитам облагаются налогом в случае, когда ставка по ним превышает ключевую на 5 процентных пунктов и больше. На последнем заседании по ключевой ставке в марте ЦБ сохранило ее на уровне 6 процентов. Те же правила распространяются на купонный доход по корпоративным российским облигациям, выпущенным после 1 января 2017 года. Ставка для купонного дохода по облигациям федерального займа (ОФЗ) нулевая.

Среди других стимулирующих мер, которые накануне предложил глава государства, оказались каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам для россиян. Мера коснется тех жителей страны, которые попали в сложную жизненную ситуацию и чей доход из-за коронавируса сократился на 30 процентов и более. Кроме того, глава государства поручил повысить пособие по безработице, изменить правила расчета больничных, продлить социальные льготы россиянам, произвести дополнительные выплаты семьям, которые имеют право на маткапитал, и осуществить выплаты ветеранам и Героям труда в апреле, а не мае.