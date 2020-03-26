Поговорившего с Путиным пациента больницы в Коммунарке выписали

Фото:Telegram-канал «Гаркави-covid19»

Говорившего с президентом Владимиром Путиным пациента больницы в Коммунарке Дмитрия Гаркави, который сам является врачом, выписали после получения отрицательных результатов третьего теста на коронавирус. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, после выписки ему еще придется остаться на больничном до закрытия листа нетрудоспособности. «Так что жить я пока буду отдельно от семьи, чуть за МКАДом», — уточнил Гаркави.

Мужчина почувствовал себя плохо в середине марте и обратился к медикам с симптомами ОРВИ, из-за чего у него заподозрили коронавирус. Проведенные тесты не подтвердили диагноз.

Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Он пообщался с персоналом больницы и главврачом Денисом Проценко, а также побывал в инфекционном отделении, для чего ему пришлось надеть защитный костюм и респиратор. По словам пациента, которого навестил глава государства, Путин поинтересовался его самочувствием и спросил, доволен ли он условиями в учреждении. Пациентом оказался Гаркави, врач и сотрудник клинического центра Сеченовского университета.