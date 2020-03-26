Поймали воров, пытавшихся вынести средневековые камни из Нотр-Дама

Во Франции арестовали двух человек, пытавшихся унести древние камни из собора Парижской богоматери, сообщает ARTnet.

Усиление карантина привело к тому, что "беспрецедентную реставрацию" Нотр-Дама после пожара пришлось приостановить на прошлой неделе на неопределенный срок. Воспользовавшись ситуацией, два вора проникли на объект и попытались вынести несколько упавших камней.

Их заметили охранники, которые следят за порядком 24 часа в сутки, несмотря на ограничительные меры.

Официальный представитель собора Парижской богоматери рассказал, что они, по всей вероятности, собирались продать их на черном рынке.

Эксперты полагают, что вынужденная пауза в работах может негативно сказаться на успешном выполнении амбициозного пятилетнего плана реконструкции главного парижского памятника архитектуры. Многие специалисты и раньше говорили, что с такие короткие сроки уложиться невозможно.