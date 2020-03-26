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Новости » В мире » Польша запротестовала из-за ложных обвинений российского сенатора

Польша запротестовала из-за ложных обвинений российского сенатора

Польша запротестовала из-за ложных обвинений российского сенатораСергей АндреевФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД, выразив протест из-за ложных обвинений сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова в проведении «подлой госполитики». Об сообщает ТАСС.

Пушков таким образом охарактеризовал в Twitter (пост уже удален) о том, что Польша якобы закрыла свое воздушное пространство для российских Ил-76, которые доставляли гуманитарную помощь Италии. Польские власти передали письмо спикеру Валентине Матвиенко с предложением Пушкову опровергнуть свои слова. При этом Андреев отметил, что никаких обращений российской стороны к польским властям не было.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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