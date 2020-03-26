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Новости » Россия » Пожилых россиян предложили снабдить товарами первой необходимости

Пожилых россиян предложили снабдить товарами первой необходимости

Пожилых россиян предложили снабдить товарами первой необходимостиФото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Россиян старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов предложили на период пандемии коронавируса снабдить стратегическим эпидемнабором для адресной помощи. Об этом пишут «Известия».

С соответствующим предложением обратился депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев к первому зампреду координационного совета при правительстве России по борьбе с инфекцией, мэру Москвы Сергею Собянину.

Как считает депутат, такая мера могла бы оказать реальную поддержку гражданам группы риска, которым не рекомендуют выходить на улицу из-за распространения коронавируса. Как отмечается, один набор обойдется примерно в три тысячи рублей, а доставлять их могли бы волонтеры.

Глава совета Национального экологического корпуса (НЭК) Тимур Усманов, который предложил такую меру депутату, рассказал, что эпидемнаборы нужны для того, чтобы у людей высокой группы риска пропала необходимость ходить в магазины.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам сообщил о ряде мер социальной поддержки населения. В частности, глава государства предложил автоматически продлевать все социальные пособия и льготы, обеспечить до майских праздников выплаты ветеранам, увеличить выплаты по безработицы.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 658 человек. Власти Москвы, а также ряда субъектов рекомендовали людям старше 65 лет оставаться дома, чтобы минимизировать риски заражения. В российской столице за самоизоляцию предусмотрены денежные выплаты.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 06:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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