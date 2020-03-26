Правительство Косово отправлено в отставку из-за коронавируса

В Косово вынесен вотум недоверия правительству Альбина Курти. Об этом стало известно 25 марта после проведенного голосования в парламенте самопровозглашенной республики, передает dw.com.

Сообщается, что причиной политического кризиса стали разногласия между партнерами по коалиции — партией «Самоопределение» (Vetövendosje) и «Демократической лигой Косово» (LDK) — в выборе стратегии борьбы с коронавирусом. Премьер-министр и член «Самоопределения» Курти выступал против объявления в стране чрезвычайного положения, а также отправил в отставку главу МВД и представителя LDK Агима Велиу, который настаивал на необходимости ввести чрезвычайное положение. Таким образом, правительство Курти просуществовало всего шесть недель. Пока не ясно, как как будет дальше развиваться ситуация, поскольку республика не может провести досрочные выборы из-за распространения коронавируса.

В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Косово относительно спокойная. По различным данным, в самопровозглашенной республике насчитывается от 63 до 71 человек, заражённых COVID-19. Смертельный случай зафиксирован только один. В таких условиях Курти заявил, что причиной его отставки является не коронавирус, а устранение препятствия, позволяющего президенту Косово Хашиму Тачи и президенту Сербии Александру Вучичу обмениваться территориями в рамках существующего соглашения между Приштиной и Белградом.