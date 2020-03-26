Правительство обсудит проект для более эффективного ответа на COVID-19

Правительство России обсудит в четверг проект поправок по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба кабинета.

"Реализация закона позволит повысить эффективность действий правительства Российской Федерации в сфере регулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.