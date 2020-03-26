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Новости » Политика » Правительство обсудит вопрос о создании своего президиума

Правительство обсудит вопрос о создании своего президиума

Правительство обсудит вопрос о создании своего президиума
Правительство России обсудит в четверг создание президиума правительства, сообщает пресс-служба кабинета."На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... об образовании президиума правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Согласно закону "О правительстве", президиум может быть образован для решения оперативных вопросов, его заседания проводятся по мере необходимости. Решения президиума принимаются большинством голосов, но не должны противоречить законодательству. При этом правительство вправе отменить принятое президиумом решение.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 02:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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