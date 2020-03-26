Преподаватель института ФСИН с игровой зависимостью заставил студентов взять для него кредиты на 4,7 млн

Следственный комитет расследует уголовное дело против 33-летнего преподавателя учебного учреждения ФСИН. Сотрудник Владимирского Юридического института с игровой зависимостью заставил студентов взять кредиты на сумму в 4,68 млн рублей.

Известно, что преподаватель требовал деньги, прикрываясь своим затруднительным материальным положением в связи со строительством дома. С каждого из потерпевших он собрал по 300 тысяч рублей.

"По версии следствия, в январе и феврале 2020 года буквально за несколько дней подозреваемый, используя свое положение, определенным образом манипулируя сознанием курсантов, обещая общее покровительство, получил от 16 обучающихся старшего курса взятки в общем размере 4 миллиона 680 тысяч рублей", – сообщили в СК.



Подозреваемый пытался скрыться от следствия, но был задержан в Москве. Его арестовали. Ведется следствие.

Ruposters писал, что ранее суд условно-досрочно освободил бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями.