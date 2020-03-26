Президент назначил нового заместителя главы СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины. Им стал Александр Якушев, указано в заявлении, опубликованном на сайте президента."Назначить Якушева Александра Викторовича заместителем Председателя Службы безопасности Украины", – говорится в нем.Также изменения коснулись и управления СБУ в Харьковской области. Зеленский уволил главу ведомства Николая Найдича, которого назначил в сентябре прошлого года. На его место назначили Романа Дудина.Кроме этого было назначено новых глав управлений в Сумской области - там возглавил ведомство Олег Салюк, и Черниговской области – в СБУ будет руководить Павел Ревунов.