При гипертонии поможет известное натуральное средство, выяснили медики

Исследование провели научные сотрудники Национальной медицинской библиотеки США и Национального института здравоохранения. Благодаря работе ученых, выяснилось, что семена льна помогают отлично при гипертонии.

В ходе научного эксперимента выяснилось, что семена льна обладают антигипертензивным действием. Именно это свойство семян может помочь людям, которые страдают от проблем с давлением. Также специалисты доказали, что ежедневный прием семян льна с гипотензивными препаратами, приводит к значительному улучшению здоровья, пишет издание "Dni24".

Эксперты уверены, что содержание высокого уровня жирных кислот и клетчатки позволяет семенам льна так благотворно влиять на сердечно - сосудистую систему и поддерживать давление в норме.











