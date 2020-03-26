Прогноз: Спецназ ГРУ против 1-й Кавалерийской дивизии США, Борисполь, Киев

Пока мы тут («Прекрасный новый мир после Covid-19: Россию все равно оставят в изгоях») рассуждали, какая внешнеполитическая стратегия больше отвечает интересам России в сложившихся условиях кризиса и пандемии — дружелюбная или напористая — США свой выбор сделали: Россия — агрессор, учения Defender Europe 2020 продолжатся и, уверены в этом, станут репетицией оккупации Украины «с гуманитарной миссией».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге по итогам саммита G7 в режиме видеоконференции о полном единстве «Семерки» по внешнеполитической повестке:

«Стороны обсудили сирийскую проблему, где Россия, иранский режим, Хезболлах и режим Асада мешают политическому решению проблемы в соответствии с резолюцией СБ ООН № 2254».

Вашингтону не впервой защищать Аль-Каиду, которая в 2001 году за полтора часа убила 3 тыс. американцев, но, пепел ваших сограждан вам в глотку, читайте хотя бы документы, на которые ссылаетесь. Резолюция СБ ООН № 2254 от 18.12.2015, пункт 8: «повторяет свой призыв к государствам-членам … предупреждать и пресекать террористические акты, совершаемые непосредственно „Исламским государством Ирака и Леванта“ (ИГИЛ, известным также как ДАИШ), Фронтом „Ан-Нусра“ (ФАН) и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с „Аль-Каидой“ или ИГИЛ, и прочими террористическими группами, которых признал таковыми Совет Безопасности». Искать «политическое решение проблемы» с кем?

В любом случае: «Привет, Италия!».

А чтобы русским не показалось мало, Помпео довел до общественности консолидированную позицию G7 и по Украине:

«Группа также посвятила много времени обсуждению необходимости привести Россию к ответственности за ее агрессию на Украине. Прогресс на Востоке Украины должен начаться с выполнения Россией своих обязательств в рамках минских соглашений».

Ещё раз: «Привет, Италия!».

24 марта посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер подтвердила, что, несмотря на отмену некоторых сопутствующих мероприятий и сокращение общего числа участников учения Defender 2020 состоятся. Исходя из состава привлеченных частей, дислокации и характера приданных подразделений и вооружений можно сделать вывод о том, одна из целей учений — отработка броска малыми силами, но на большую глубину. Т. е. при необходимости — на аэродромы «третьей дружественной страны».

Не обошлось и без пропагандистской начинки, главная ударная сила учений — 1-я Кавалерийская дивизия, в боевой летописи которой Война на Тихом океане, Корея, Вьетнам и участие в съемках фильма Фрэнка Копполы «Апокалипсис сегодня», правда, уже на Филиппинах. По американской традиции спектр назначения «кавалеристов» — от воздушно-десантных операций до патрулирования оккупированных территорий. Из последних подвигов — Ирак, в частности подавление суннитского восстания в Фаллудже и убийство сдавшихся раненых боевиков в местной мечети (Кевин Сайтс, «Синдром войны: О чём не говорят солдаты»).

Ситуация на Украине ухудшается настолько быстро, что угроза «Майдана-3» уже не угроза, а анонс утренника в детском саду. Актуальны заголовки: «Из-за коронавируса голодные бунты не за горами», «Карантин в Украине грозит закончиться погромами» и «Может дойти до судов Линча: чем Украине грозит продление карантина». Суть которых объясняет еще один заголовок: «Украинский карантин — это карго-культ из *овна и палок». Тут всё просто: власти в меру ума принялись копировать «международный опыт» и оставили большинство граждан без средств к существованию. Есть заголовки с ноткой удивления: «Крах украинской медицины в разгар эпидемии» (ну а когда же еще?) и философские: «Как Украине противостоять коронавирусу, оставшись с голой задницей».

Сугубо политических прогнозов мало, один из заметных и интересных в контексте нашей темы: «Диктатура в Украине из-за коронавируса неизбежна», авторства «волонтера» Юрия Касьянова («волонтер» в кавычках, поскольку это лицо принимало непосредственное участие в карательной операции в Донбассе с оружием в руках). Несколько цитат от «защитника демократии»:

«Диктатура неизбежна, как неотвратима надвигающаяся на страну катастрофа. Малый и средний бизнесы фактически остановлены, количество безработных вмиг увеличилось в разы, транспорт парализован, медицина разгромлена, стратегических запасов нет … диктатура необходима даже не для спасения жизней больных, не для сдерживания распространения вируса, а для сдерживания наступающего хаоса, последствия которого будут страшнее последствий самой эпидемии».

Но тут проблема:

«Главный вопрос — в личности диктатора. Национального лидера нет. Нет своего Черчилля, Ататюрка, Пилсудского, Маннергейма, Путина» (шутка, Путина Касьянов не упомянул, очевидно, не считает диктатором) … Зеленский (Владимир, как бы президент Украины) быть диктатором не может. Авакова (Арсена, главу МВД) не хотят. Другие кандидатуры и рассматривать смешно — кругом серые люди и людишки с диким бэкграундом прошлых ошибок и дурацким апломбом предстоящих великих побед…».

Касьянов в отчаянии: украинцы неспособны создать даже диктатуру:

«Диктатор будет коллегиальным … немощным, безголосым, неавторитетным и неэффективным».

Здесь каратель недодумал. Сценарий решения политической задачи под прикрытием пандемии очевиден: обращение Зеленского и Верховной Рады, по роте армии США в Борисполе, Жулянах и в президентском дворце и прием диктатора в посольстве США в Киеве. Ну, не то, чтобы диктатора, а «и.о. президента» а-ля пастор Турчинов. Бравые «кавалеристы» на Крещатике и пара пролетающих «Апачей» от коронавируса не излечат, но их вид на несколько недель вернет мечты о кружевных трусиках Евросоюза и счастье от статуса «любимой жены» Вашингтона. На несколько недель. Диктатору больше и не нужно. Кто не присягнет — агенты Кремля и пятая колонна. Фантастика? Да бросьте.

В начале июня 1999 года 18 бойцов ГРУ Генштаба ВС РФ под командованием майора Юнус-Бека Евкурова (позже глава Ингушской Республики, ныне — замминистра обороны России) захватили международный аэропорт «Слатина» под Приштиной, Косово. Через несколько дней к аэропорту подошла колонна в 200 бойцов из российского контингента, выполнявшего миротворческую миссию в Боснии и Герцеговине — «Марш на Слатину» (или «Приштинский инцидент» согласно западной терминологии). Оплеуха была оглушительной: о продвижении колонны под командованием генерал-лейтенанта Виктора Заварзина в НАТО узнали, когда она уже подходила к Приштине.

Тогда России пришлось, в конечном счете, отступить. Это были 1990-е, это были Балканы. Сегодня линия противостояния лежит под Курском и Брянском, но у нас здесь 200-тысячная группировка (если украинские военные эксперты не врут) и совсем другие возможности.

А главное, несмотря на десятилетия превращения русских людей (безотносительно к окончанию фамилий на «-ов» или «-о») в «албанцев» добиться решающего успеха противнику пока не удалось.

Риторика Помпео заставляет подозревать или предполагать вероятность самых безумных сценариев со стороны Вашингтона. За болтовню о российской «агрессии» в Киеве скоро будут морды бить, вы можете прокрутить ленту какого-нибудь новостного сайта за сутки и встретить одно упоминание России: «В России придумали, как трудоустроить временно безработных официантов» или что-то в этом роде. Но у команды Трампа могут быть свои резоны.

Даже не военная, а гуманитарная миссия, поддержка «почти союзника» в борьбе даже не с «российской агрессией» (!), а с уличным хаосом через защиту институтов «молодой демократии» — что может быть благороднее? И полезнее для рейтинга Трампа.

Мы не утверждаем, что счет уже идет на дни. В конце концов, ситуация в Киеве пока сохраняет признаки управляемости. Но в главном Касьянов прав: альтернатива диктатуре не просматривается. Вопрос, спасет ли Украину диктатура, мы не изучаем, принимаем версию «волонтера» априори. Тем более, что кроме Касьянова сегодня ищут царя и другие демократы «козацького роду». Аваков же с союзниками, пожалуй, сильнее любой другой группы, но безусловно уступает двум-трем другим группам в случае их объединения. А если уступает, то и настоящих союзников нет.

Потому что те, другие группы, объединятся непременно: главный атрибут украинских революций — ритуал передела собственности. В общем-то это и ввергло Украину в гражданскую войну. Просто донецкий олигарх Ринат Ахметов, днепропетровский Игорь Коломойский, одесский Геннадий Труханов и т. д. вплоть до закарпатского Виктора Балоги, дабы не стать жертвами ритуала еще в ходе Евромайдана сколотили свои частные «армии». Договорись новая киевская власть со спонсором свергнутого «промосковского» (ага!) Виктора Януковича, батальон «Восток» Рината Лионидовича в один день свернул бы головы 52 бойцам Игоря Стрелкова (при всем уважении к Игорю Ивановичу) и отправил бы эти головы в Киев малой скоростью. Но чего ради тогда было революцию устраивать? Торг затянулся. А к Стрелкову в течение недели присоединилось уже до 300 бойцов из местных.

Аваков при всем желании не сможет нарушить традицию. И он это понимает. Исполнения ритуала потребуют союзники. Замкнутый круг. Единственный выход из которого — режим оккупации, Условно: 1-я Кавалерийская дивизия США.

Что ж, для нас важно дать ясно понять: «кавалеристы» в Жулянах и Борисполе высадиться не смогут. Будет кому обратиться за помощью и к России. Ну а потом будут долгие дискуссии в Совбезе ООН, какое правительство — в Киеве или в Крыжополе — представляет украинское государство, сколько областей признают то и другое и сколько вообще населения в этой стране и в этих областях — мечущегося, перемешивающегося, больного. Предупредить мы должны.

Альберт Акопян (Урумов)