Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

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Президент России Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом. На встрече с представителями предпринимательского сообщества он допустил возможность того, что в стране пандемия коронавируса может закончиться раньше, чем через три месяца, передает РИА Новости.

Глава государства сослался на соответсвующее мнение коллеги. «Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет долгой», — объяснил он.

Также российский лидер прокомментировал принятые в стране меры по борьбе с инфекцией. По его словам, чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса ограничения, тем меньше они продлятся.

«Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это 100 процентов, вопрос конечно в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему», — выразил уверенность Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля к худшему сценарию развития коронавируса. При этом он отметил, что рассуждения о возможности введения в стране режима ЧС считает неуместными.

В России за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека. В общей сложности в стране находятся 840 инфицированных SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 9 человек. Двое скончались в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.