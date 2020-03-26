Путин присоединился к экстренному саммиту G20 по коронавирусу

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к экстренному саммиту G20 по коронавирусу, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие проходит в формате видеоконференции.

24 марта официальный представитель Кремля проинформировал о том, что Россию пригласили принять участие в экстренном саммите G20.

Ожидается, что участники обсудят принимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса и экономические последствия пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в «Большой двадцатке».

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 472,7 тысячи человек, 21,3 тысячи погибли, 114,9 тысячи — вылечились.