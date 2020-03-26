Путин: Странам G20 нужно ввести мораторий на всякие санкции

Страны G20 должны ввести мораторий на различные ограничения в отношении тех государств, которые пострадали от коронавируса. Об этом сегодня, 26 марта, заявил на саммите «Большой двадцатки» президент России Владимир Путин. Общение проходило в режиме видеоконференции.

«Многое сейчас говорилось о необходимости обеспечения цепочек поставок, это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий, — сказал он. — В идеале страны G20 должны ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. Прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от пандемии. Это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи.

Владимир Путин указал, что пандемия обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов.

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию, — сказал российский лидер. — Всем нам, если говорить о „двадцатке“ в целом, необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки экономики и восстановления доверия на мировых рынках».

В этой связи Путин предложил обеспечить доступ к финансированию тем странам, которые уже затронули кризисные явления и пандемия. По его мнению, в этой связи можно было бы подумать и о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого в первую очередь средствами Центральных банков, эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, а затем предоставить право любым членам МВФ заимствовать средства из данного фонда пропорционально доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок.