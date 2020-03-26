Роспотребнадзор определит потребность в материалах для анализа на коронавирус

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Правительство России поручило Роспотребнадзору определить потребность в закупке расходных материалов для проведения анализа на COVID-19 и предоставить сведения в Минпромторг. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обобщить данные по наличию расходных материалов для обеспечения забора проб, их доставки в лаборатории, осуществляющие тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции… определить потребность в объеме закупок», — говорится в поручении по итогам заседания Координационного совета при Правительстве, которой состоялось 25 марта.

Выполнить его необходимо в течение сегодняшнего дня — 26 марта.

К 27 марта Роспотребнадзор должен представить в правительство график поставок расходных материалов в регионы, исходя из необходимости их постоянного наличия в лабораториях.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Он также поручил принять меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире заразились COVID-19 450 тыс. человек, 21 тыс. человек скончались. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились.