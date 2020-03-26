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Новости » Россия » Россия готовится к "взрывной" ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

Россия готовится к "взрывной" ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

Россия готовится к "взрывной" ситуации с коронавирусом, заявил Малышев
В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".

"Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое", — сказал он.

Малышев отметил, что за прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 163 человека —почти в три раза больше людей, чем днем ранее.


Москве, сейчас готовятся новые стационары, новые койки. Их стараются оборудовать по последним требованиям. И все это должно помочь. Дело в том, когда начинается это взрывное развитие, самое важное — не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется", — добавил профессор.

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Добавлено: 26 мар 2020 в 02:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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