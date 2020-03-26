Россиян предупредили о росте цен на смартфоны

Смартфоны во втором квартале 2020 года подорожают на 10-20 процентов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка и экспертов.

Представитель компании Merlion Татьяна Скокова отметила, что цены на гаджеты выросли из-за пандемии нового коронавируса, а также ослабления курса рубля. При этом те производители, которые имеют запасы на российских складах, могут поднять цены позже.

"При таком изменении курса доллара повышения цен не избежать. Это не зависит от категории товара", — заявила она.

По словам представителя компании "Марвел-Дистрибуция" Александра Розова, цены будут расти постепенно, поскольку розница и дистрибьюторы стараются сглаживать ситуацию, чтобы не терять темпы продаж.