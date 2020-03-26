Россияне, работая в удаленном режиме в период пандении коронавируса, предпочитают жизнеутверждающую музыку, хиты группы Queen, Bon Jovi и Глории Гейнор, настроение также поднимают звуки банкомата, отсчитывающего купюры, а решимости добавляет гимн России, сообщила пресс-служба сервиса Яндекс.Музыка.
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Россияне во время пандемии слушают Queen, гимн РФ и звуки банкомата
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 26 мар 2020 в 11:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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