Россияне во время пандемии слушают Queen, гимн РФ и звуки банкомата

Россияне, работая в удаленном режиме в период пандении коронавируса, предпочитают жизнеутверждающую музыку, хиты группы Queen, Bon Jovi и Глории Гейнор, настроение также поднимают звуки банкомата, отсчитывающего купюры, а решимости добавляет гимн России, сообщила пресс-служба сервиса Яндекс.Музыка.