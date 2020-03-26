Российский врач сообщил о подготовке к «взрывной» ситуации с коронавирусом

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Российские медработники готовятся к взрывному развитию ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев в программе «60 минут», запись которой доступна на сайте телеканала «Россия 1».

«В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас оно, по сути, геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», — объяснил он.

Малышев добавил, что в настоящее время все регионы готовят новые стационары, которые постараются оборудовать по последним требованиям. По его мнению, это должно помочь в борьбе с вирусом.

По данным на 25 марта, в России было зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. 29 человек полностью излечились. Ранее поступали сообщения о смерти нескольких человек, у которых выявили коронавирус, однако власти и врачи заявляли, что причиной их смерти была не коронавирусная инфекция.