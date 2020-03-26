Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными. Такое заявление сделали высокопоставленные источники, на которых ссылается газета La Stampa.

По мнению источника, 80 процентов техники из Москвы не помогут в борьбе с вирусом. Поставки якобы используют в качестве оправдания для политических амбиций лидеров стран.

Источники утверждают, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь Москвы только для того, чтобы укрепить личные отношения с ее властями. Российский президент Владимир Путин тоже якобы преследует свои политические интересы.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.