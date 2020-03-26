Ростуризм готовит предложения для второго пакета поддержки отрасли

Министерство экономического развития и федеральное агентство по туризму совместно с представителями туротрасли прорабатывают второй пакет мер по поддержке индустрии в условиях распространения COVID-19, сообщили в Ростуризме.

Ранее ведомства уже представили меры поддержки туроператоров.

В частности, были подготовлены нормативные акты по отсрочке и снижению взноса в резервный фонд "Турпомощь" до 1 рубля, компенсации из фондов персональной ответственности туроператоров аннулированных туров по "закрытым" странам, а также предложения по возмещению убытков туроператоров, связанных с авиаперевозками.

"В настоящее время Минэкономразвития совместно с Ростуризмом, а также представителями гостиничного, туристского и банковского сектора прорабатывает возможные финансовые, налоговые и нормативные инструменты поддержки туристской отрасли. Они могут войти во второй пакет мер по поддержке экономики в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году на территории Российской Федерации и ее влияния на туристскую сферу экономики страны", — заявили в ведомстве.