Показать меню
Актуально
Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест В Житомире бетономешалка опрокинулась на троллейбус с В Житомире бетономешалка опрокинулась на троллейбус с пассажирами: момент попал на видео Соловьев обозначил судьбу России Соловьев обозначил судьбу России Косовские сербы проголосуют за недоверие к албанскому Косовские сербы проголосуют за недоверие к албанскому «правительству» Раскрыта судьба майских праздников после объявления Раскрыта судьба майских праздников после объявления выходной недели Маски уже не спасут: Емец допускает "катастрофическое Маски уже не спасут: Емец допускает "катастрофическое количество жертв" коронавируса в Украине (видео) Правительство обсудит вопрос о создании своего президиума Правительство обсудит вопрос о создании своего президиума Солист Мариинки Владимир Самсонов рассказал о положении Солист Мариинки Владимир Самсонов рассказал о положении артистов в закрытом из-за коронавируса театре Самоизоляцию граждан признали бесполезной для борьбы с Самоизоляцию граждан признали бесполезной для борьбы с коронавирусом Собянин напомнил бизнесу об ответственности за сотрудников Собянин напомнил бизнесу об ответственности за сотрудников Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко Назван фильм, который обязательно стоит посмотреть во время Назван фильм, который обязательно стоит посмотреть во время карантина Правительство обсудит проект для более эффективного ответа Правительство обсудит проект для более эффективного ответа на COVID-19 Коронавирус наступает: за границей увеличилось количество Коронавирус наступает: за границей увеличилось количество украинцев, инфицированных COVID-19
Новости » Россия » Ростуризм готовит предложения для второго пакета поддержки отрасли

Ростуризм готовит предложения для второго пакета поддержки отрасли

Ростуризм готовит предложения для второго пакета поддержки отрасли
Министерство экономического развития и федеральное агентство по туризму совместно с представителями туротрасли прорабатывают второй пакет мер по поддержке индустрии в условиях распространения COVID-19, сообщили в Ростуризме.

Ранее ведомства уже представили меры поддержки туроператоров.

В частности, были подготовлены нормативные акты по отсрочке и снижению взноса в резервный фонд "Турпомощь" до 1 рубля, компенсации из фондов персональной ответственности туроператоров аннулированных туров по "закрытым" странам, а также предложения по возмещению убытков туроператоров, связанных с авиаперевозками.


"В настоящее время Минэкономразвития совместно с Ростуризмом, а также представителями гостиничного, туристского и банковского сектора прорабатывает возможные финансовые, налоговые и нормативные инструменты поддержки туристской отрасли. Они могут войти во второй пакет мер по поддержке экономики в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году на территории Российской Федерации и ее влияния на туристскую сферу экономики страны", — заявили в ведомстве.


Материалы по теме:

Ростуризм обещает спасти туроператоров от банкротств
В Госдуме одобрили введение туристического сбора
Ростуризм исключил из реестра 119 туроператоров
Госдума освободила от налогов фонды оказания помощи туристам
Добавлено: 26 мар 2020 в 19:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест

Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест

26 мар 07:00Экономика
Роберто АзеведоФото: Denis Balibouse / ReutersГлава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо предрек миру сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест. Об этом далее..
В Житомире бетономешалка опрокинулась на троллейбус с пассажирами: момент попал на видео

В Житомире бетономешалка опрокинулась на троллейбус с пассажирами: момент попал на видео

26 мар 00:28Украина
Страшное ДТП случилось 25 марта в Житомире. Разогнавшаяся бетономешалка, перестраиваясь в другой ряд, потеряла управляемость и опрокинулась, зацепив проезжавший троллейбус. далее..
Соловьев обозначил судьбу России

Соловьев обозначил судьбу России

26 мар 01:07Главные новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА НовостиТелеведущий Владимир Соловьев заявил, что судьба России — помогать человечеству и спасать его во время различных бед. Спасительную миссию далее..
Косовские сербы проголосуют за недоверие к албанскому «правительству»

Косовские сербы проголосуют за недоверие к албанскому «правительству»

26 мар 00:00Политика
В «парламенте» самопровозглашенной республики Косово начались голосования по вопросу вынесения вотума недоверия «правительству» во главе с Альбином Курти, сообщают «Вечерние далее..
Раскрыта судьба майских праздников после объявления выходной недели

Раскрыта судьба майских праздников после объявления выходной недели

26 мар 04:35Россия
Фото: Evgenia Novozhenina / ReutersОбъявление выходной недели в России не скажется на праздничном графике. Судьбу майских праздников раскрыл первый заместитель главы социального далее..
Маски уже не спасут: Емец допускает "катастрофическое количество жертв" коронавируса в Украине (видео)

Маски уже не спасут: Емец допускает "катастрофическое количество жертв" коронавируса в Украине (видео)

26 мар 02:21Украина
Постоянно увеличивающееся количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Об этом заявил в своем видеообращении далее..



Лента новостей
Филипп Киркоров и Омар Байрамов продолжают работу над коллаборацией

Деми Ловато встречается с актером Максом Эрихом

Большой театр начнет онлайн-трансляции спектаклей из "золотого фонда"

Гарик Сукачев рассказал о грядущем онлайн-концерте

Ямал и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

"Валяюсь с модной болезнью": Борис Акунин заразился коронавирусом в Лондоне

Борис Акунин заразился коронавирусом

Аэропорт «Шереметьево» с 1 апреля закрывает один из терминалов

В Виннице сообщили о заразившемся коронавирусом 5-летнем ребенке

У трех членов экипажа американского авианосца выявили коронавирус

Польша запротестовала из-за ложных обвинений российского сенатора

В Англии хотят определить возраст «Великана из Серн-Эббас»

В США застрелили организатора подрыва госпиталя с больными коронавирусом

На Камчатке депутат несколько метров протащил инспектора за машиной после требования предъявить

Всероссийская акция "День театра" пройдет в онлайн-формате

В России уже 500 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

BlaBlaCar притормозит: Сервис предупредил о приостановке с 29 марта

Саудовский король призвал G20 сплотиться из-за угрозы коронавируса

Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши

В ФРС допустили, что американская экономика находится в рецессии

В Минобразования рассказали об окончании учебного года и судьбе ВНО в 2020 году

Винокур раскрыл подробности состояния Лещенко

Последние новости
Эксперт назвал два возможных финала "ценовой войны" в нефтяной сфере Эксперт назвал два возможных финала "ценовой войны" в нефтяной сфере Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина Золотая Маска начинает онлайн-показы спектаклей Золотая Маска начинает онлайн-показы спектаклей Прогноз: Спецназ ГРУ против 1-й Кавалерийской дивизии США, Борисполь, Киев Прогноз: Спецназ ГРУ против 1-й Кавалерийской дивизии США, Борисполь, Киев Греф объяснил, как будет применяться налог для вкладов свыше 1 млн рублей Греф объяснил, как будет применяться налог для вкладов свыше 1 млн рублей В США трехнедельный младенец стал самым молодым пациентом с коронавирусом В США трехнедельный младенец стал самым молодым пациентом с коронавирусом Выкидыш и внематочная беременность: последняя любовь Бориса Березовского о причинах расставания с Выкидыш и внематочная беременность: последняя любовь Бориса Березовского о причинах расставания с ним Ариана Гранде встречается с риелтором Далтоном Гомесом. Подписчики вычислили его по сторис Ариана Гранде встречается с риелтором Далтоном Гомесом. Подписчики вычислили его по сторис Пожар в жилом доме в Магнитогорске потушили Пожар в жилом доме в Магнитогорске потушили Рост безработицы в США побил все рекорды Рост безработицы в США побил все рекорды Кум Ванги рассказал Малахову про пророчество о коронавирусе Кум Ванги рассказал Малахову про пророчество о коронавирусе
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"