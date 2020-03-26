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Самый милый флешмоб: российские актеры читают в инстаграме сказки для детей и их родителей

Самый милый флешмоб: российские актеры читают в инстаграме сказки для детей и их родителей

Коронавирус, без преувеличения, изменил жизнь каждого из нас. Большое количество людей перешло на удаленную работу и теперь проводит время в самоизоляции. Особенно страдают от этого любители активной светской и культурной жизни, так как закрылись все театры, кинотеатры, музеи и другие общественные места.

Работа временно встала и у представителей актерской профессии, однако они придумали, как и чем порадовать своих поклонников в эти непростые времена, а заодно — как разнообразить досуг детей, которые из-за карантина теперь тоже не ходят в сады и школы, и их родителей, чьи идеи, чем развлечь своих отпрысков, уже на исходе. Несколько дней назад российские актеры театра и кино запустили флешмоб "Сказки на дому" и теперь ежедневно читают сказки в своих инстаграмах.


Ингеборга Дапкунайте


Настя ЦветаеваАвтором проекта стал музыкант и режиссер Василий Зоркий, который рассказал об идее его создания изданию The Blueprint.

Сейчас такое время, когда можно либо впасть в панику и уныние, либо делать что-то, что всегда хотелось и до чего не доходили руки. Мне очень нравится идея сказок дома, потому что она простая, чистая и про людей. Ты находишься дома, тебе уютно, но немного одиноко. И именно в этот момент твои любимые и по-настоящему талантливые люди делают то, что им нравится. Мой проект не про коммерцию, а просто про уют, про то, как хочется быть вместе и рядом. Не важно, что будет дальше, у нас у всех сейчас все послетало, отменилось, но хочется при этом оставаться людьми, делать вещи про любовь и удовольствие.Мне кажется, что сейчас самое время немного мечтать и пробовать воплощать в жизнь самые смелые идеи. Мне кажется, моя история даже не вполне про театр: театр предполагает драматургию, сценарий, взаимодействие — это скорее история про людей, которые классно умеют делать то, что все любят,

— объяснил он.


Василий Зоркий

Зоркий также выразил надежду, что проект будет существовать и в будущем, после окончания эпидемии и всеобщего карантина.

Итак, каждый день несколько известных российских актеров и актрис читают в своих инстаграмах сказки. Есть дневные "онлайн-спектакли", а есть и вечерние. Каждая сказка длится 30 минут. Афиша событий публикуется в официальном аккаунте проекта в инстаграме. Сегодня, например, можно успеть на чтения Ольги Добриной, Светланы Устиновой, Серафимы Огаревой и Алексея Аграновича.


В проекте уже успели принять участие Ингеборга Дапкунайте (она читала сказку на литовском языке!), Анатолий Белый, Настя Цветаева, Павел Артемьев, Максим Виторган, Мария Шалаева, Ирина Старшенбаум и многие другие звезды.

Из участников подтвердились пока все, кого я попросил. Это и прелесть такого легкого формата: когда идея чистая, понятная и без двойного дна, то и просить участвовать просто. Никто не чувствует лишних переживаний по этому поводу,

— добавил Зоркий.

Ну а если вы пропустили выступления любимых актеров, не расстраивайтесь — создатели проекта обещают создать специальную страницу, где опубликуют все прошедшие эфиры.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 04:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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