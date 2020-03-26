Сбербанк сделает платными внутренние переводы для физлиц

Сбербанк со следующего месяца будет брать плату с физических лиц за переводы между картами. При этом все клиенты получат лимит на бесплатные переводы в 50 тысяч рублей ежемесячно.

Как сообщает "Коммерсант", Сбербанк – единственный из банков, кто взимает комиссию при межрегиональных переводов. Правительство дало ему время до 1 июня, чтобы унифицировать тарифы и исключить "межрегиональную дискриминацию".

"Мы планируем изменить систему тарификации денежных переводов между физическими лицами", – сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.

Таким образом, хотя банк и избавится от регионального "роуминга", он начнет брать плату даже за те переводы, которые осуществляются в пределах одного региона. Клиенты смогут приобрести безлимитный тариф в случае необходимости.

"За перевод дополнительных 50 тыс. руб. до конца месяца придется доплатить 99 руб. Безлимитные переводы обойдутся клиенту от 134 руб. в месяц. За безлимитные переводы и платежи придется заплатить от 209 руб. в месяц".

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