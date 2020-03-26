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Сближение Земли с астероидом 29 апреля: грозит ли человечеству опасность

Сближение Земли с астероидом 29 апреля: грозит ли человечеству опасность

2020 год человечество начало с пандемии коронавируса, но 29 апреля астрономы предвещают встречу с астероидом. Эксперты расскажут о том, является ли небесное тело опасным для человечества.

Астероиды не имеют ничего общего с потоками метеоров, через которые то и дело проходит Земля по нескольку раз в год. Астероиды представляют собой самостоятельно движущиеся космические объекты, а размеры их порой просто огромны.


Что за встреча ждет нас 29 апреля

Речь идет об астероиде 1998 OR2. «1998» в названии означает год открытия. За этим астероидом наблюдают более 20 лет, но с первой минуты его отнесли к разряду потенциально опасных небесных тел.

В конце апреля это тело приблизится к Земле, пройдя на расстоянии от 5.5 до 6 миллионов километров от нас. Звучит внушительно, однако в космических масштабах это невероятно близко. Это примерно 15 расстояний от Земли до Луны. Вероятность того, что расчеты неверны, и астероид столкнется с Землей, минимальны, поэтому узнать точно, насколько он пройдет от нас близко или далеко, можно будет лишь 29 числа.

Опасность астероидов заключается в их размерах. 1998 OR2 может обладать диаметром от 2 до 4 километров. Это не убьет все живое на Земле сразу, но может и должно вызвать глобальное изменение климата, если мы все же столкнемся. Для сравнения знаменитый Тунгусский метеорит, который упал 113 лет назад, оставил после себя огромнейшие разрушения и при падении вызвал взрыв, эквивалентный взрыву одной из самых мощных ядерных бомб в мире — около 20 мегатонн. Размеры Тунгусского метеорита, по расчетам, не превышали 100 метров. Страшно подумать, что будет, если в Землю ударит глыба длиной в 2-4 километра.


Не стоит расслабляться

Астероиды, как и планеты, имеют свою орбиту и периодичность движения. Именно поэтому они могут «возвращаться» к Земле. Период обращения данного астероида составляет почти 4 года и его орбита очень близка к орбите нашей планеты. Это и делает 1998 OR2 таким опасным. Високосный год, ретроградность двух планет в этот период — обстоятельства складываются, прямо скажем, не самым позитивным образом.

Проблемы астероидов заключаются в том, что они очень малы по сравнению с планетами и естественными спутниками. Наблюдать за ними очень сложно, а их обнаружение происходит чаще всего случайным образом, ведь у них нет ни гравитации, ни яркой светимости, как у комет. Никто не знает, сколько опасностей таит в себе холодный космос и пространство между планетами. Есть астероиды, которые способны уничтожить человечество сразу. Как говорит наука, встреча с такими объектами происходит примерно раз в 200-300 миллионов лет. Именно астероид убил динозавров 150 миллионов лет назад и навсегда изменил ход истории планеты.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 09:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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